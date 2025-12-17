Μ. Χρυσοχοΐδης για Έλληνα «Εσκομπάρ»: Είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του στη ΓΑΔΑ σχετικά με την πολύ μεγάλη υπόθεση της εξάρθρωσης της δράσης του «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρου Αγγελόπουλου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για «σημαντικά αποτελέσματα που ωφελούν τις κοινωνίες και τις χώρες».

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες που προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε τονίζοντας ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».

Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι αν αυτή η ποσότητα έμπαινε στην Ευρώπη, τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμώνται ότι θα ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».