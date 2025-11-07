Μ. Χρυσοχοΐδης από Ηράκλειο: Kακουργηματική ποινή για παράνομη οπλοκατοχή - Το ελληνικό FBI μόνιμα στην Κρήτη

Μια σειρά μέτρων αυστηροποίησης της νομοθεσίας που αφορούν στην οπλοκατοχή και στην δημιουργία υποδιεύθυνσης του ελληνικού FBI στην Κρήτη ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη του στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή το μακελειό στην Κρήτη, η υπηρεσία ενισχύεται και αναβαθμίζεται, λαμβάνοντας πόρους προκειμένου να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική.

«Η πρόοδος που σημειώσαμε μετά την κρίση δεν είναι δεδομένη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι οι δικές μας παθογένειες που μπορεί να μας οδηγήσουν σε νέες κρίσεις τώρα που ο κόσμος είναι πιο απαιτητικός από ποτέ», ανέφερε ο υπουργός.

«Δείτε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, είναι μέσα σε ένα κυκλώνα αναταραχών και αβεβαιοτήτων. Όλα αυτά που δυναμιτίζουν την ζωή στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι «και την ώρα που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα και να βρει δρόμο με ασφάλεια, εμφανίζονται παραβατικές συμπεριφορές και αντικοινωνική συμπεριφορά».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο ελληνικό FBI, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «πριν από έναν χρόνο ιδρύσαμε το ελληνικό FBI που έχει σημαντικές επιτυχίες. Έχει από την αρχή έναν κλάδο στη Θεσσαλονίκη και ένα κλαδί στην Κρήτη γιατί είχαμε κατανοήσει την ανάγκη ύπαρξης. Το ενισχύουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση, του δίνουμε πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική».

«Δεν θα κάνουν κουμάντο οι νταήδες στην Κρήτη»

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στην Κρήτη οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν την περιοχή η παραβατικότητα», υπογράμμισε και τόνισε ότι «το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι για να τρομοκρατήσουν τους πολίτες».

Έπειτα, ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα στοιχεία της εγκληματικότητας στην Κρήτη και επεσήμανε τα εξής: «Η Κρήτη συμμετέχει με 2% στις κλοπές και διαρρήξεις της επικράτειας και στο 1% των ληστειών και έχουμε 100% στην εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών».

Αναφερόμενος στα συγκριτικά στοιχεία των τροχαίων στο 10μηνο 2024 και 2025, ειδικά στον ΒΟΑΚ, είπε ότι φέτος έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. «Πέρυσι είχαμε 42 και φέτος 27 μείωση 35% στα θανατηφόρα και 41% μείωση στους θανόντες. Επίσης έχουμε αύξηση της καταγραφής παραβάσεων όπως χρήση αλκοόλ, μη χρήση κράνους και ζώνης».

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός αναφέρθηκε στους νόμους που ψηφίστηκαν πριν από λίγους μήνες και αφορούν σε αλλαγές στη δομή της ΕΛ.ΑΣ. και σημείωσε πως αυστηροποιήθηκε το νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός είπε ότι «έχει αυξηθεί το ελάχιστο όριο ποινών για οπλοκατοχή και χρήση όπλων, έχουμε αθροιστική έκτιση ποινής για την οπλοχρησία, υπάρχει κάθειρξη για οπλοφορία σε δημόσιο χώρο π.χ. σχολεία. Η αρχική σκέψη ήταν γι αυτούς που οπλοφορούν ή μεταφέρουν φονικά όργανα μαχαίρια στα στάδια με αφορμή τον αγώνα ενάντια στην αθλητική βία».

Τόνισε, επίσης, ότι προβλέπει κάθειρξη για κατοχή, μεταφορά πυρομαχικών όπλων για παροχή σε τρίτους, αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή πυροβόλου ή πολεμικού τυφεκίου.

Τα νέα μέτρα

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή η μεταφορά όπλου για πυροβόλα όπλα με συγκεκριμένη αναφορά για όπλα. Προστίθενται τα πιστόλια και τα περίστροφα.

Κάθειρξη 10 ετών για όποιον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί όπλων εντός 10ετιας. Η ποινή εκτίεται και δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ η έφεση

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, εκβίασης. Εδώ η ποινή εκτίεται. Υπάρχει σήμερα διάταξη που αν κάποιος την ώρα που επιχειρεί π.χ. να διακινήσει ναρκωτικά και χρησιμοποιεί όπλο, τώρα αυτό επεκτείνεται στη ζωοκλοπή, παράνομη βια και εκβίαση

Θα δίνεται δυνατότητα στον εισαγγελέα σε κίνδυνο ζωής όταν υπάρχει απειλή σε άτομα ή ομάδες να λαμβάνει μέτρα προληπτικού χαρακτήρα όπως απαγόρευση επικοινωνίας

Θα επανεξεταστεί το πλαίσιο έκδοσης και θα επανεξεταστούν όλες οι δοθείσες άδειες για σκοποβολή. Γιατί φαίνεται ότι ορισμένοι κάνουν κατάχρηση αυτή της δυνατότητας και μέσω αυτής προμηθεύονται χιλιάδες σφαίρες και η Κρήτη έχει αρκετές

Ειδική διάταξη για μη επιβολή ποινής όποιου παραδίδει τον οπλισμό του ενόψει του γεγονός ότι θα ακολουθήσουν έλεγχοι σαρωτικοί

Επειδή το έθιμο με τις μπαλωθιές δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε δημόσιους χώρους επεκτείνεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι και οι εμποροπανηγύρεις

«Το ελληνικό FBI μόνιμα στην Κρήτη»

Παράλληλα, αναφερόμενος ξανά στο ελληνικό FBI, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι «η υφιστάμενη δομή αφορά την αντιμετώπιση εγκλημάτων από εγκληματικές οργανώσεις. Όλα τα τμήματα της Αττικής εκπροσωπούνται και στη Θεσσαλονίκη και τώρα προχωρούμε σε αλλαγές στην Κρήτη».

Οι αλλαγές αυτές θα είναι τρεις και θα είναι οι εξής:

Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση με 122 αστυνομικούς Δημιουργείται νέο τμήμα ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων στην υποδιεύθυνση Κρήτης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Από τους 122 οι 100 θα προσληφθούν και θα είναι παρόντες από την 1η Μαρτίου στη νέα υπηρεσία. Οι 20 από τους 100 νέους θα αποτελέσουν τον επιχειρησιακό βραχίονα για δράσεις σε περιοχές που θα σαρωθούν με ελέγχους με έρευνες για ανάλυση πληροφοριών για τη δράση και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

«Το ειδικό τμήμα θα κάνει στοχευμένες δράσεις για εγκλήματα κατά ζωής, οπλοχρησία, ζωοκλοπών, εκβιασμών κ.α. Στην Κρήτη πριν από 25 χρόνια ξεκινήσαμε με ίδρυση 6 Τμημάτων Αστυνομικών επιχειρήσεων με συνολικό δυναμικό σήμερα 240 αστυνομικούς», συμπλήρωσε ο υπουργός.