Μ. Χαρακόπουλος: Θα διαψευστούν όσοι μιλούν για δεδομένα χάσματα στη ΝΔ - Ορθή η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Εγώ να δεχθώ ότι μπορεί κάποιοι να διάβασαν ως αμφίσημη τη δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά στο τέλος της ημέρας σημασία έχει κανείς τι υπογράφει και τι ψηφίζει. Νομίζω αυτό έχει σημασία και η ρύθμιση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Οριοθετείται ένας χώρος που πρέπει να είναι χώρος απόδοσης τιμής σε όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος στους αγώνες του έθνους. Νομίζω είναι μια ορθή ρύθμιση. Έπρεπε να γίνει πράξη και καλώς έγινε πράξη», επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews radio.

Ερωτηθείς σχετικά με διαφοροποιήσεις εντός της ΝΔ, ο Μ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι «αυτοί που μιλούν για δεδομένα χάσματα θα διαψευστούν για άλλη μια φορά όταν φτάσει η ώρα της κάλπης. Όσον αφορά την ανθρώπινη διάσταση, όλοι όσοι τοποθετήθηκαν δημόσια από την κυβέρνηση ή από τη ΝΔ, διαχώρισαν τον ανθρώπινο πόνο και το αίτημα που θέτει ένας χαροκαμένος πατέρας, τα ζητήματα και τα ερωτήματα που ζητά να απαντηθούν, από τη νομική διάσταση. Και ξεκαθαρίσαμε ευθέως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπαγορεύσει στη δικαιοσύνη, σε μια χώρα που έχει κράτος δικαίου, σε μια δημοκρατία, όπου είναι βασικός πυλώνας η διάκριση των εξουσιών.

Αυτά, λοιπόν, και ο κ. Δένδιας και άλλα στελέχη που τοποθετηθήκαμε δημόσια τα επισημάναμε. Νομίζω ότι καλώς η δικαιοσύνη προχώρησε. Όλοι θα θέλαμε με ταχύτερους ρυθμούς να είχαν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις. Μακάρι, αλλά δεν μπορεί εμείς να υπαγορεύσουμε τις αποφάσεις στη Δικαιοσύνη, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Το θετικό είναι ότι του χρόνου, στις 23 Μαρτίου, ξεκινά η πολύκροτη αυτή δίκη και ενώπιον του ελληνικού λαού θα τεθούν όλα τα δεδομένα. Διότι μέχρι τώρα βλέπουμε να ανασύρονται κάποια σημεία της δικογραφίας για να δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου αυτής της ανείπωτης τραγωδίας από κάποιες πολιτικές δυνάμεις».

Παράλληλα, ο Γ.Γ. της Κ.Ο της ΝΔ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά σημείωσε: «Ο Κώστας Καραμανλής, που για πολλά χρόνια υπήρξε ηγέτης της παράταξης και κυβέρνησε και τον τόπο αφήνοντας ένα σαφέστατο στίγμα διακυβέρνησης, έθεσε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα, παγκόσμια και ευρωπαϊκά προβλήματα και νομίζω ότι είναι ζητήματα που όλους μάς προβληματίζουν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση οι επισημάνσεις του. Για τον Αντώνη Σαμαρά έχω κατ' επανάληψη επισημάνει ότι θεωρώ πως ο φυσικός του χώρος είναι η ΝΔ και ελπίζω να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να επανέλθει στο "σπίτι του"».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε ότι «ήλπιζα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, όχι μόνο γιατί προέρχομαι από αγροτική περιοχή, αλλά γιατί πραγματικά υπάρχουν ζέοντα προβλήματα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «η ευθύνη της Πολιτείας τώρα είναι, πρώτον, να ανακτήσει τα παρανόμως καταβληθέντα από όσους καταχράστηκαν ευρωπαϊκό χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια που έπρεπε να φτάσουν σε άλλους. Είναι μια προσπάθεια, ήδη έχουν υπάρξει κάποια θετικά δείγματα γραφής με πάνω από 1.000 ΑΦΜ, στα οποία δεσμεύτηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι να υπάρξει ένα απόλυτα διαφανές σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων και το τρίτο είναι να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατό οι επιδοτήσεις στους αγρότες μας».