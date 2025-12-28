Μ. Χαρακόπουλος: Η αντιπολίτευση να προσέλθει στη διακομματική για τα αγροτικά

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά καθοριστική για το μέλλον της χώρας. Οι προκλήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον είναι πολλές και σύνθετες. Γι’ αυτό και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα, ώστε η ασκούμενη οικονομική πολιτική να συνεχίσει να αποδίδει καρπούς.

»Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι από τους αρμούς που συνδέουν την Κεντρική Διοίκηση με τις Περιφέρειες και την κοινωνία, γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω την φίλη γραμματέα Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς για την ενημέρωση και την εποικοδομητική συνεργασία», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη συνάντηση που είχε με τη γενική γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου.

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε, επίσης, ότι «η ανάπτυξη της οικονομίας μας, διπλάσια από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, είναι αυτή που μας επιτρέπει να προβαίνουμε σε καίριες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, μας παρέχεται η δυνατότητα να χρηματοδοτούνται κρίσιμοι τομείς, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Αναμφίβολα, όμως, πολλά είναι και τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και σχετίζονται πρωτίστως με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ζητήματα όπως της ακρίβειας, του κόστους της στέγης, και βεβαίως οι αντιξοότητες του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων που τον υπηρετούν πρέπει να συνεχίσουν να είναι στις κυβερνητικές προτεραιότητες της χρονιάς που θα μπει σε λίγες ημέρες».

Υπευθυνότητα στα αγροτικά

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε ότι «ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο που εξαιτίας σειράς λόγων, φυσικές καταστροφές, κόστος παραγωγής, ευλογιά, καθυστερήσεις πληρωμών, λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, κατάρρευση τιμών στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται σε δυσχερή θέση, η κυβέρνηση απέδειξε ότι έχει και ώτα ευήκοα και πύλες ανοικτές για ειλικρινή διάλογο και θετική πρόθεση για την επίλυση των προβλημάτων.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την αγωνία των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της παράταξής μας, υποστηρίζουμε με σθένος τη ρεαλιστική επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους, πάντα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΚΑΠ και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας».

«Αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει όλοι να επιδείξουμε αίσθημα ευθύνης. Ευελπιστούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραμερίζοντας τις ανούσιες μικροκομματικές τακτικές και τη στείρα καταγγελία, να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου συμμετέχοντας στη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, που πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και καταθέτοντας προτάσεις για μια εθνική στρατηγική που θα δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην επαναλάβουν την ανεύθυνη στάση τους που, όταν ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τους κάλεσε να προσέλθουν και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις δεν εμφανίστηκαν ποτέ», κατέληξε.