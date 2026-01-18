Μ. Χαρακόπουλος: Εξαιρετικά κρίσιμο για την Ελλάδα το 2026

«Για την Ελλάδα, η φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές προκλήσεις που προκαλεί η διεθνής αναταραχή, διατηρώντας την αναπτυξιακή της ορμή, και ενισχύοντας τόσο τις αμυντικές της ικανότητες όσο όμως και το εισόδημα των πολιτών», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος σε μήνυμά του προς τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του Συλλόγου Κυπρίων Λάρισας, Ντίνο Αυγουστή και Χάρη Γερμανό, απαντώντας σε πρόσκλησή τους για να παραβρεθεί στην κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στο μήνυμά του αναφέρει: «Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση. Ωστόσο, παρά την επιθυμία μου να παραβρεθώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του συλλόγου σας, δυστυχώς, δεν δύναμαι να ανταποκριθώ θετικά, λόγω της συμμετοχής μου σε αποστολή της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) στο εξωτερικό. Δραττόμενος, όμως, της ευκαιρίας, θα ήθελα να ευχηθώ το 2026 να διαλύσει τα βαριά σύννεφα που έχουν συσσωρευθεί στο διεθνές τοπίο, η αλληλοσυνεννόηση και η διπλωματία να επιστρέψουν ως μοναδικά εργαλεία επίλυσης των διαφορών, και να επικρατήσει η ειρήνη.

Είμαι πεπεισμένος ότι η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στο τρέχον εξάμηνο έχει και την προεδρία της Ε.Ε., καθώς και οι ισχυρές συμμαχίες που έχουν συναφθεί με σημαντικές χώρες της ευρύτερης περιοχής αλλά και εν γένει στο διεθνές σύστημα, πρέπει να μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς της 'Αγκυρας, επιμένοντας πάντα για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, χωρίς τουρκικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία στην καθεμιά και στον καθέναν σας και καλή δύναμη για να συνεχίσετε τον αγώνα σας», καταλήγει ο γγ της ΚΟ της ΝΔ.