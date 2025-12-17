Μ. Χαρακόπουλος: Απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής η ισλαμική μαντίλα

«Όσο κάποιοι κλείνουν τα μάτια, αδυνατούν να δουν την αποτυχία του πειράματος της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όσο δεν συνειδητοποιούν την απειλή που συνιστά για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής η αλματώδης εξάπλωση της ισλαμικής μαντίλας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τόσο θα προβάλει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία το μανιφέστο Τραμπ για την παρακμή και την αποσύνθεση της Ευρώπης. Ας ελπίσουμε, Μακαριώτατε, ότι ουδείς μετά Χριστόν προφήτης», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον χαιρετισμό του στην ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει», που διοργάνωσε στο ΕΒΕΑ, η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο επικεφαλής γγ της ΔΣΟ συνεχάρη την Εκκλησία της Ελλάδος και τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες, Επίσκοπο Τανάγρας κ. Απόστολο, για την πρωτοβουλία της ημερίδας, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επίκαιρη. Όπως σημείωσε «η ημερίδα σας πραγματοποιείται σε μια εποχή που η άλλοτε καλουμένη Χριστιανική Δύση, η Ευρώπη, δείχνει να λησμονεί, να παραθεωρεί ακόμη και να απαξιώνει τις χριστιανικές αξίες, τη χριστιανική κληρονομιά που σφράγισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο χριστιανισμός, μαζί με το αρχαιοελληνικό πνεύμα και το ρωμαϊκό δίκαιο, κατά τον Πολ Βαλερύ, είναι οι πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δυστυχώς, στο όνομα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και της πολιτικής ορθότητας, η Ευρώπη δείχνει να απαρνείται την καθοριστική συμβολή του χριστιανισμού στη διαμόρφωση του Ευρωπαίου πολίτη.

Σε αυτή την Ευρώπη, προσέθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, που αλλάζει, ή επί το ορθότερο αλλοτριώνεται, αποτελεί αχτίδα αισιοδοξίας το μήνυμα που εξέπεμψε η κοινή παρουσία του πάπα της Ρώμης Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Νίκαια με αφορμή τα 1.700 χρόνια από την Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, και από το Φανάρι με την ευκαιρία της θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Μήνυμα συνεννόησης και συνεργασίας του χριστιανικού κόσμου έναντι των κοινών προκλήσεων στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, θεσμό που συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του αντιπροσωπείες Ορθοδόξων βουλευτών από 25 χώρες, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση: την προστασία των όπου Γης ευρισκομένων εν κινδύνω χριστιανών και των χριστιανικών μνημείων, όπως επίσης την αναγνώριση των χριστιανικών αξιών και της χριστιανικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, αλλά και την αλληλοκατανόηση, τον διαθρησκευτικό και διαπολιτισμικό διάλογο».

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ημερίδα, που τίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, ιεράρχες, διπλωμάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.