Μ. Βορίδης σε Κ. Τσουκαλά: Τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας

Απάντηση στα όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς έδωσε με ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και επιχειρηματολογεί ακολούθως επί της ουσίας: «Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός.

Κ. Τσουκαλάς: Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι «σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης»

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών».

«Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.



