Μ. Βορίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή

Ο Μάκης Βορίδης αναφερόμενος στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Κοινοβούλιο, έκανε λόγο για «αδιανόητα φαινόμενα», υποστηρίζοντας ότι «τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο την εποχή της Χρυσής Αυγής».

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ κατήγγειλε συστηματικές ύβρεις και απαξιωτικό λόγο σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα κατά της κας Συρεγγέλα σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται για πολιτική κριτική, αλλά για κοινό υβρεολόγιο», και χαρακτήρισε ορθή την παραπομπή της στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Κανονισμού της Βουλής.

Για το κόμμα της Μ. Καρυστιανού

Τη θέση ότι το ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί ως προς την πολιτική του ταυτότητα, καθώς παραμένει ασαφές αν θα είναι μονοθεματικό ή θα αναπτύξει πλήρες πρόγραμμα, διατύπωσε ο κ. Βορίδης. Επιπλέον σημείωσε ότι «ένα κόμμα που δεν ξέρουμε τι θα είναι», θέτοντας το ερώτημα αν το εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 ή θέματα Δικαιοσύνης, ή αν θα επεκταθεί σε ευρύτερη θεματολογία.

Όπως ανέφερε, «είναι άλλο να είσαι μια μητέρα που έχει υποστεί μια τραγική απώλεια και άλλο να είσαι πολιτικός και να θες να μιλήσεις για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ταυτότητα ενός νέου κόμματος θα κριθεί από το εύρος και το περιεχόμενο των θέσεών του.

Ο ίδιος επισήμανε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ορισμένες τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού, όπως για τις αμβλώσεις και τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι «πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα για θέματα εξωτερικής πολιτικής» χαρακτηρίζοντάς τα «βαριά ζητήματα που σηκώνουν πολύ μεγάλη πολιτική κριτική», καθώς τέτοιου τύπου αμεσοδημοκρατικές προσεγγίσεις «ανοίγουν τεράστιες συζητήσεις για την ταυτότητα ενός πολιτικού φορέα».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι αυτές βασίζονται σε υποθετικά ερωτήματα, σε μια περίοδο που «κανείς δεν έχει διαμορφωμένη εικόνα» για νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Όπως ανέφερε, η εικόνα μιας προσωπικότητας που ταυτίζεται με έναν αγώνα δικαίωσης μπορεί να αλλάξει όταν αρχίσουν να διατυπώνονται συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, σημειώνοντας ότι «όταν μπαίνουν ζητήματα όπως οι αμβλώσεις ή η εξωτερική πολιτική, ένα κομμάτι κόσμου μπορεί να πει “εγώ δεν είμαι εδώ”».

Σταθερή γραμμή για αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Για τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η θέση της παραμένει αμετάβλητη: «η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις», τις οποίες χαρακτήρισε πιο αποτελεσματικές, με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνοχή στη λήψη αποφάσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διεκδικεί καθαρά την αυτοδυναμία ενόψει των εκλογών.

Όπως είπε, το κόμμα θα πάει στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία, οι οποίες θα διεξαχθούν «στον χρόνο που έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός», ενώ τότε θα τεθεί τόσο η αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας όσο και ο προγραμματικός λόγος για το μέλλον.

Κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη προγραμματικού λόγου

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εκφράζει την πολιτική σταθερότητα, σε αντίθεση με μια «πανσπερμία στην αντιπολίτευση» που, όπως είπε, αποτυγχάνει να αρθρώσει συγκροτημένο εναλλακτικό πρόγραμμα.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη μεταναστευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει φέρει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και θέτοντας το ερώτημα: «τα άλλα κόμματα τι λένε; Συμφωνούν ή διαφωνούν; Και τι προτείνουν;».

Το ζήτημα των συνεργασιών

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για κρίσιμο ερώτημα, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία για το αν τα κόμματα θα το απαντήσουν προεκλογικά.

Όπως είπε, εάν «κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν», τότε το ζήτημα της αυτοδυναμίας τίθεται όχι μόνο ως πολιτική επιλογή, αλλά ως όρος κυβερνησιμότητας και σταθερότητας της χώρας.