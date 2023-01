Μ. Βαρβιτσιώτης: Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με τη σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευχές για μια επιτυχημένη θητεία στη σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιας για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε για μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ευρώπη» υπογραμμίζει επίσης ο Μ. Βαρβιτσιώτης.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ευχαριστεί την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την «εξαιρετική συνεργασία».

Σημειώνεται πως σήμερα η Σουηδία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τσεχία για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Wishing the Swedish Presidency of the Council of the EU @sweden2023eu a successful term. We look forward to working together for a stronger and safer Europe. #EU2023SE 🇸🇪🇪🇺🇬🇷



Thank you to the Czech Presidency @EU2022_CZ for the excellent cooperation. #EU2022CZ pic.twitter.com/j6u1DAwNjV