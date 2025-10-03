Η μάχη των οίκων για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Μια περιζήτητη και ελκυστική νύφη προ δεκαετίας, παύει να είναι ελκυστική σήμερα, καθώς πέρασαν 10 χρόνια. Κάπως έτσι σκέφτηκε πρόσφατα η HSBC, όταν αποφάσισε ότι ήρθε η «ώρα για ανάσα» μετά το ράλι στην Ελλάδα και υποβαθμίζει τη σύσταση σε «neutral». Οι ελληνικές μετοχές από «bargain» είναι πλέον σε «δίκαιες» αποτιμήσεις, τονίζουν οι αναλυτές. Όσον αφορά τις υποβαθμίσεις και αναβαθμίσεις των οίκων την άποψή μου τη γνωρίζετε και την ανέλυσα στις αρχές της χρονιάς.

Η σημερινή εικόνα στο ΧΑ

Το τελευταίο διάστημα ήταν εμφανής η αδυναμία του ΧΑ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, καθώς οι ρευστοποιήσεις των κερδών ήταν μια λογική εξέλιξη, καθώς το πρώτο οκτάμηνο του έτους είχε ανακηρυχθεί «πρωταθλητής» των αποδόσεων διεθνώς. Το ζητούμενο είναι εάν τώρα βρεθεί το νέο χρήμα που θα επαναφέρει τον ΓΔ επάνω από τα επίπεδα των 2100, μην ξεχνάμε ότι οι στόχοι των περισσότερων οίκων είναι για υψηλότερες αποτιμήσεις.

Η μάχη των οίκων για τη σωστή πρόβλεψη που θα γεμίσει τα πορτοφόλια των πελατών τους θα κυριαρχήσει στις αγορές το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Πέρα από την κίνηση της HSBC οι περισσότεροι οίκοι διατηρούν την σύσταση για υπεραπόδοση του ΧΑ και του «βαρύ πυροβολικού» του, των τραπεζών. Ωστόσο, η HSBC τονίζει ότι οι αναδυόμενοι επενδυτές (EM funds), που σήμερα σε ποσοστό 60% έχουν έκθεση στην Ελλάδα, πιθανότατα θα μειώσουν τη συμμετοχή τους, εφόσον η χώρα αποχωρήσει από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών. Σε αντίθεση, τα παγκόσμια funds εμφανίζουν μόλις 7% έκθεση στη χώρα, κάτι που υποδηλώνει περιορισμένες πιθανότητες αναπλήρωσης της επενδυτικής βάσης.

Υπό αυτό το πρίσμα υποβάθμισε χθες σε neutral, από overweight, τη σύστασή της για τις ελληνικές μετοχές, αν και σημειώνει ότι διαπραγματεύονται με δείκτη forward P/E στο 9,0x, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το καλοκαίρι του 2025, ανάλογες επιφυλάξεις είχε εκφράσει και η JP Morgan, η οποία παρέμεινε σταθερή στην εκτίμηση ότι η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά για την υγεία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τους αναλυτές των δύο τραπεζών, οι κυριότερες αρνητικές συνέπειες από μια πρόωρη ή μη επαρκώς προετοιμασμένη αναβάθμιση της Ελλάδας περιλαμβάνουν την μείωση της ρευστότητας, λόγω απώλειας θέσεων από τα EM funds, την μικρότερη βαρύτητα στους δείκτες των ανεπτυγμένων, άρα και περιορισμένη επενδυτική εστίαση, την ανακατηγοριοποίηση μετοχών σε small caps, με λιγότερη παρακολούθηση από μεγάλα χαρτοφυλάκια. Και τέλος την αναδιάρθρωση δεικτών που ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρές εκροές.

Παρά τον θετικό συμβολισμό μιας ενδεχόμενης αναβάθμισης, οι συστάσεις των JP Morgan και HSBC φέρνουν στο προσκήνιο τον αντίλογο ότι η ποιοτική διάσταση και η επενδυτική ορατότητα της ελληνικής αγοράς μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από μια τέτοια μετάβαση.Στον αντίποδα, η BofA, η DB, Morgan Stanley, Jefferies πρόσφατα αναβάθμισαν τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι σηματωροί μετοχές

Οι περισσότερες μετοχές παραμένουν σε επίπεδα ασφαλείας, επάνω στους κινητούς μέσους. Ωστόσο η εικόνα σε δύο σημαντικούς τίτλους εμφανίζει τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια. Πρώτη η ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ η οποία πρώτη ξεκινάει ανοδικά την διάσπαση των τεχνικών σημείων και πρώτη ξεκίνησε πτωτικά την διάσπαση και του 200άρη (απομένει να την δούμε στο φίλτρο των 3 ημερών)

Επόμενη η μετοχή της πολυδιαφημιζόμενης METLEN που πλήρωσε την «καχυποψία» των διεθνών επενδυτών, έπειτα από την ανακοίνωση μιας «κρυφής ζημίας»

Και αντιπροσωπευτικά από τον τραπεζικό κλάδο η ΕΤΕ, που διατηρεί πεισματικά τον πενηντάρη, όπως και ο ΓΔ(φυσικά το σπάσιμο θα είναι μαζί).

Στον πόλεμο των ανακοινώσεων των οίκων, παρόλο που αναγνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία είναι υπαρκτοί (και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα απρόοπτο σοκ τον Οκτώβριο, που είναι άλλωστε ο μήνας φόβου και ιστορικών κραχ), εκτιμούν πως το φετινό τέταρτο τρίμηνο, παρά τις αβεβαιότητες, προσφέρει και σημαντικές ευκαιρίες. Μπορεί καθημερινά να εμφανίζονται τα πρώτα άρθρα που προσπαθούν να εκλογικεύσουν τη σημερινή εικόνα των αγορών. Μπορεί να βγαίνουν οι «γνωστές αρκούδες» των αγορών και να βλέπουν τώρα την κατάρρευση των πάντων!

Σίγουρα το διορθωτικό κύμα που θα ακολουθήσει την τελευταία υπερβολή των αγορών, θα είναι τόσο έντονο όσο χρειάζεται για να επέλθει η ισορροπία στο σύστημα. Σίγουρα το ΧΑ που πάσχει από έλλειψη σοβαρής ρευστότητας και ανυπαρξίας αγοράς παραγώγων θα επηρεαστεί περισσότερο.

Οι οίκοι θα έρχονται και θα παρέρχονται με αναλύσεις, που θα εξυπηρετούν τις «υπόγειες δυνάμεις» του Άλαν Γκρίνσπαν που δουλεύουν για να επαναφέρουν το σύστημα, «όταν οι αγορές απέχουν πολύ από μια κρίση, τότε κάποιες δυνάμεις συνωμοτούν για την δημιουργία της επόμενης». Είναι σε θέση αυτές οι δυνάμεις να λειτουργήσουν με την ίδια δυναμική που λειτούργησαν τις τελευταίες κρίσεις, ή η μετάλλαξη του επενδυτικού κοινού θα τις προσγειώσει απότομα όπως προσγείωσε τους πωλητές της GAMESTOP το 2020; Το επόμενο τρίμηνο θα μας δείξει εάν ήρθε η ώρα για μια «μεγάλη ανάσα» στις αγορές, ή εάν τη «νέα γενιά αναβολικών» τίποτα δεν τη σταματά!