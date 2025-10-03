Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία μέχρι το απόγευμα της Κυριακής ή κόλαση

Αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς απήθυνε την Παρασκευή, μέσω Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας νέο τελεσίγραφο ως «τελευταία ευκαιρία» για την αποδοχή της ειρηνευτικής συμφωνίας και απειλώντας με εκτεταμένη στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη Χαμάς «αδίστακτη και βίαιη απειλή», αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κάνοντας λόγο για «σφαγή» πολιτών στο Ισραήλ.

Πρόσθεσε δε ότι «περισσότεροι από 25.000 τρομοκράτες της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί» και περιέγραψε τους υπόλοιπους ως «στρατιωτικά παγιδευμένους», προειδοποιώντας ότι περιμένουν τη δική του εντολή για «να σβηστούν οι ζωές τους».

Παράλληλα, ο Τραμπ καλεί τους «αθώους Παλαιστίνιους» να απομακρυνθούν άμεσα από περιοχές που, όπως λέει, διατρέχουν «κίνδυνο μεγάλης μελλοντικής θνησιμότητας», διαβεβαιώνοντας ότι όσοι απομακρυνθούν «θα φροντιστούν».

Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε ευρύτερη διεθνή στήριξη: «Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής», μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος Τραμπ όρισε προθεσμία έως την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι εάν δεν επιτευχθεί, «θα ξεσπάσει ό,τι χειρότερο έχει δει ο κόσμος» εναντίον της Χαμάς και επαναλαμβάνοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

Επίσης απαίτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων και των σορών.

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, επαναλαμβάνοντας την προσδοκία του ότι η συμφωνία θα φέρει ειρήνη «με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Η Χαμάς ήταν μια αδίστακτη και βίαιη απειλή, για πολλά χρόνια, στη Μέση Ανατολή!

Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τη ζωή αφόρητα δυστυχισμένη), κορυφώνοντας με τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν μαζί το μέλλον τους.

Ως εκδίκηση για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του πολιτισμού, περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί.

Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, απλώς περιμένοντας να δώσω τη λέξη, «ΠΡΟΧΩΡΑ», για να εξαφανιστούν γρήγορα οι ζωές τους.

Όσοι απομένουν, ξέρουμε ποιοι είστε και πού βρίσκεστε, και θα κυνηγηθείτε, και θα σκοτωθείτε.

Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να φύγουν άμεσα από αυτή την περιοχή πιθανής μεγάλης μελλοντικής θνησιμότητας προς ασφαλέστερα μέρη της Γάζας.

Όλοι θα φροντιστούν καλά από εκείνους που περιμένουν για να βοηθήσουν. Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα της δοθεί μια τελευταία ευκαιρία!

Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής, και οι γύρω περιοχές πέραν αυτών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συμφωνήσει, με το Ισραήλ να υπογράφει, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή. ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΩΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ!

Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, και είναι ένα σπουδαίο για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ, ΤΩΡΑ! Μια Συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις ΕΞΙ (6) Μ.Μ., ώρα Ουάσινγκτον, D.C.

Κάθε Χώρα έχει υπογράψει!

Αν αυτή η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δεν επιτευχθεί, θα ξεσπάσει όλο το ΚΑΚΟ, όπως ποτέ δεν έχει δει κανείς πριν, εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».