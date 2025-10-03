Ποια assets θα πρωταγωνιστήσουν στους επόμενους 6-12 μήνες

Την ώρα που η συζήτηση στις αγορές περιστρέφεται γύρω από το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις του, οι επενδυτές νιώθουν τέτοια εμπιστοσύνη που κοιτάζουν την επόμενη ημέρα και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νομισματικής χαλάρωσης της Fed. Ποια θα είναι, όμως, τα assets που θα πρωταγωνιστήσουν ανάλογα με την πορεία που θα επιλέξει ο Πάουελ – και ο αντικαταστάτης του – στα επιτόκια;

Πριν περάσουμε στα κορυφαία assets των επόμενων 6-12 μηνών, ας δούμε ορισμένα στοιχεία που υποδηλώνουν πως οι επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, παρά τα δεδομένα προβλήματα στις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

Απόλυτα ενδεικτικό του καλού κλίματος είναι το γεγονός ότι οι μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν πρόσφατα νέα υψηλά για πρώτη φορά από το 2021. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για την οικονομία, κάτι που αντικατοπτρίζεται και σε δύο πρόδρομους δείκτες.

Ο πρώτος δείκτης είναι τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, τα οποία πλησιάζουν στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά. Ο δεύτερος δείκτης είναι αυτός των επιχειρηματικών συνθηκών που ανακοινώνει η Fed του Σικάγο και αποκαλύπτει ότι οι επιχειρήσεις είναι ολοένα και πιο αισιόδοξες για τους επόμενους 6-12 μήνες.

Σύμφωνα με τη JPMorgan, οι αποδόσεις κάθε επενδυτικής κατηγορίας θα εξαρτηθούν αφενός από το κατά πόσο η αμερικανική οικονομία θα πέσει σε ύφεση και αφετέρου από το πόσο χαμηλά θα φτάσουν τα επιτόκια.

Το πρώτο σενάριο των αναλυτών της αμερικανικής τράπεζας αναφέρει ότι η νομισματική χαλάρωση θα πραγματοποιηθεί σε υφεσιακό περιβάλλον. Είναι το σενάριο στο οποίο ο χρυσός και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα υπεραποδώσουν των risky assets (όπως είναι οι μετοχές).

Ο χρυσός όχι μόνο θα λειτουργήσει ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά θα ωφεληθεί και από το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας του να διστηρούν οι επενδυτές στην κατοχή τους ένα asset που δεν δίνει τόκο, όταν τα επιτόκια υποχωρούν. Στον αντίποδα, assets όπως οι μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, συνήθως παρουσιάζουν αρνητικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων.

Το δεύτερο σενάριο της JPMorgan προβλέπει ότι ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων θα λάβει χώρα σε μη υφεσιακό περιβάλλον. Η οικονομία θα επιβραδύνει αλλά δεν θα συρρικνωθεί το ΑΕΠ, κάνοντας τους επενδυτές να έχουν μεγαλύτερη διάθεση να αναλάβουν κινδύνους.

Έτσι, ο S&P 500 και τα εταιρικά ομόλογα θα κυριαρχήσουν σε επίπεδο επιδόσεων. Ο χρυσός, από την πλευρά του, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εργαλείο διαφοροποίησης και συνεπώς θα κινηθεί ανοδικά, αλλά λιγότερο απ’ ότι σε περιβάλλον ύφεσης.

Υπάρχει και ένα σημείο του κύκλου στο οποίο παραδοσιακά ο χρυσός «ζευγαρώνει» με τον S&P 500 για να δώσουν τα μεγαλύτερα κέρδη και ακολουθούν αμερικανικά κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων.

Είναι στον κύκλο των μειώσεων όταν δεν υπάρχει ύφεση και στο σημείο που η νομισματική πολιτική περνάει από περιοριστική σε λιγότερο περιοριστική. Πολύ κοντά δηλαδή στην τρέχουσα συγκυρία, καθώς πολύ σύντομα η πολιτική της Fed θα γίνει πολύ λιγότερο περιοριστική.

Αυτό σημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες – και αν όντως αποφευχθεί η ύφεση – ο χρυσός και οι μετοχές της Wall Street θα είναι τα assets που θα ξεχωρίσουν στους επόμενους μήνες.

Μάλιστα, παρά τις δεδομένες ανησυχίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, η Bank of America προβλέπει, σε νέα της έκθεση, ότι ο S&P 500 θα ενισχυθεί κατά περίπου 8% στο επόμενο 12μηνο, συμφωνώντας εμμέσως με την JPMorgan.

Προς τα τέλη του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης σε μη υφεσιακό περιβάλλον - όπου αποφασίζονται περαιτέρω μειώσεις μετά από μακρά περίοδο παύσης και ακολουθεί παρατεταμένη περίοδος επιτοκίων χαμηλότερων από το «ουδέτερο» επίπεδο, προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα – τα περισσότερα assets έχουν ιστορικά εμφανίσει θετικές αποδόσεις. Πρωταγωνιστεί ο χρυσός ενώ τα χαμηλότερα επιτόκια οδηγούν σε αρνητικές αποδόσεις τον δείκτη δολαρίου.