Κυρ. Μητσοτάκης από ΟΝΝΕΔ: Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά και δεν θα έχουμε περιπέτειες (vid)

«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα. «Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και να αναπτύσσεται. Τα καλύτερα είναι μπροστά», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας

«Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

O Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση στους στους νέους του κόμματος αναφερόμενος στα Fake News που διαδίδονται στο διαδίκτυο υπογραμμίζοντας πως «με τα κοινωνικά δίκτυα, θαλάμους αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια και την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεων μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η παγκόσμια ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγης παραμένουν - Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα - 4 εκ. Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν αύξηση εισοδήματος. Επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί νέα γενιά, οικογένεια και ελληνική περιφέρεια - Όχι με έκτακτα επιδόματα - αλλά με σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων».

Αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Σας ευχαριστώ για την εντυπωσιακή υποδοχή, ο ενθουσιασμός είναι άκρως μεταδοτικός. Θα συνεχίσουμε στην πορεία την οποία χαράξαμε μαζί αυτά τα έξι χρόνια, στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της συλλογικής ανάπτυξης, της ατομικής προκοπής, της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μία πατρίδα πιο δημοκρατική, σε ένα πιο αποτελεσματικό κράτος. Σε μία Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, ώστε να δημιουργήσουν εδώ, χωρίς να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό.

Δεν διαλέξαμε τυχαία αυτή την ημέρα. Σαν αύριο πριν 51 χρόνια γεννιόταν ένα κόμμα που έμελλε να σφραγίσει τις ζωές όλων μας. Στις 4 Οκτωβρίου του 1974 γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Στις 17 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς ακολούθησε η ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.

Μόνο η ΝΔ εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα. Μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των πολιτών. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο με ορίζοντα το 2030, και όλα αυτά με την ΟΝΝΕΔ στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Με τα κοινωνικά δίκτυα, θαλάμους αντήχησης που διαβρώνουν την αλήθεια, και την κοινή γνώμη όμηρο της παραπληροφόρησης απαιτείται αντίσταση στις φήμες και στο ψέμα. Με προβολή της αλήθειας και των θέσεών μας και εμμονή στις συγκλίσεις και στην ενότητα», ήταν η ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση Μητσοτάκη προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ.

«Η Ελλάδα αλλάζει και παρά το κόστος του λαϊκισμού βγήκε στο ξέφωτο και αναπτύσσεται. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Η παγκόσμια ακρίβεια και το πρόβλημα της στέγης παραμένουν. Όμως η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα. Τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν αύξηση εισοδήματος.

Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια και η ελληνική περιφέρεια. Όχι με έκτακτα επιδόματα, αλλά με σταθερά μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των ανατιμήσεων. παρά το κόστος του λαϊκισμού καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο και να ανατάξουμε την εικόνα της χώρας, η οποία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Το 2027 θα πάμε τον μέσο μισθό παραπάνω από τα 1.500 ευρώ.

Η νέα γενιά ζητά δουλειές και αξιοπρεπείς αμοιβές. Ενώ παντού απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα Ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές αλλά και χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονα φαινόμενα. Η οπτική της ΝΔ είναι αληθινά ριζοσπαστική. Αντικρίζει κατάματα την πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μπορεί να ατενίζει και να σχεδιάζει το αύριο.

Αντίπαλός μας τα προβλήματα και οι αδυναμίες μας. Απαντάμε με ένα καινούργιο ξεκίνημα και ένα μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία.

Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από ακοστολόγητα συνθήματα, μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες και άλλα fake news και σενάρια συνωμοσίας. Η κοινωνία πλήρωσε ακριβά τη φτηνή δημαγωγία και πρέπει να αντισταθεί στο νέο κύμα λαϊκισμού, από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας. Πρέπει να αποκρουστεί, όσο και αν τον πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή και οικονομικά κέντρα που ελέγχουν Μέσα Ενημέρωσης.

Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη είναι η μόνη που ξέρει και μπορεί να υπηρετεί τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, ώστε μερίδιο από αυτήν να επιστρέφει στον πολίτη. Και, ταυτόχρονα, μπορεί να αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της συγκυρίας, ώστε να μπορεί να εκφράζει ένα ευρύτερο ρεύμα πολιτών που πιστεύουν σε μία νέα Ελλάδα».

«Εσείς είστε το φυτώριο των επόμενων στελεχών της παράταξης» ανέφερε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους συνέδρους της ΟΝΝΕΔ.

«Έχω κι εγώ παιδιά περίπου στις δικές σας ηλικίες. Κάθε νέος και κάθε νέα ζητούν τη γνώση για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ξεκίνησε η χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα πανεπιστήμιο και ότι από αυτόν τον μήνα αρχίζουν να λειτουργούν στη χώρα μας τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σπουδών ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές. Υπενθύμισε ότι ήταν πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του '80 και μια ιδεολογική μάχη την οποία η φιλελεύθερη σκέψη έδωσε και κέρδισε πρώτα στην κοινωνία και μετά στη Βουλή.