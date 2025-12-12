Μ. Αργυρού για εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δίνει σήμα για επενδύσεις στη χώρα μας - Τα οφέλη

«Η εκλογή Πιερρακάκη είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και σε πρακτικούς όρους έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα και στη ζωή των Ελλήνων μέσα από τα κέρδη αξιοπιστίας που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία» επισήμανε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών στη θέση του Προέδρου του Eurogroup είναι μια πολύ μεγάλη αναγνώριση της προόδου της χώρας μας στο πεδίο της οικονομίας τα τελευταία επτά χρόνια και της οικονομικής πολιτικής η οποία έχει ασκηθεί από το 2019 και ύστερα.

Αυτή η ενίσχυση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας είναι ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κανονική, είναι μια Ελλάδα η οποία έχει δημοσιονομική σταθερότητα και έχει θετικές αναπτυξιακές προοπτικές. Μην ξεχνάμε ότι η προεδρία του Eurogroup παραδοσιακά από τότε που δημιουργήθηκε ο θεσμός, ασκείται από χώρες που με την πολιτική τους και τις επιδόσεις τους αποτελούν θετικό παράδειγμα. Θυμίζω ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Πασκάλ Ντόναχιου, Ιρλανδός, προηγούμενος ήταν ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο προηγούμενος ήταν ο Ντάισελμπλουμ από την Ολλανδία και ο Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο. Είναι λοιπόν χώρες οι οποίες μια δεδομένη χρονική στιγμή της εκλογής τους δίνουν τον καλό τόνο, το καλό παράδειγμα» εξήγησε ο κ. Αργυρού.

Η εκλογή Πιερρακάκη, είναι ένα μήνυμα ψήφου εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η οποία έχει πρακτικό αντίκρισμα, τόνισε στη συνέχεια. Ποιο είναι αυτό το πρακτικό αντίκρισμα;

«Είναι ένα σήμα για περισσότερες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Είναι ένα σήμα για μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα, που σημαίνει ανάπτυξη, που σημαίνει απασχόληση, που σημαίνει αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό όφελος.

Συν το γεγονός βέβαια ότι ειδικά μετά από την πολύ μεγάλη περιπέτεια που είχε περάσει η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, την περασμένη δεκαετία, είναι ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη και μέσα σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον περνάει σε μία νέα εποχή, χωρίς τον παραδοσιακό διαχωρισμό ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου, γιατί αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις.

Άρα είναι και ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει μία πολύ ισχυρή φωνή ούτως ώστε να ηγηθεί εντός Ευρώπης στην αντιμετώπιση πάρα πολύ δύσκολων γεωπολιτικών και οικονομικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία εμμέσως αλλά σαφώς βοηθάει και τις προοπτικές για ανάπτυξη, απασχόληση και μεγαλύτερα εισοδήματα» είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς το κατά πόσο αποτελεί και μια απάντηση στους ασκούντες κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, δήλωσε τα εξής:

«Σαφώς είναι μία ένδειξη, μία πολύ ισχυρή απόδειξη θα έλεγα, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε έναν πολύ καλό δρόμο. Φυσικά η κριτική σε μια δημοκρατία είναι πάντοτε καλοδεχούμενη και είναι κάτι το οποίο όταν είναι κάτι τεκμηριωμένο και κάτι το οποίο έχει βάση, βοηθάει και την κυβέρνηση να ενισχύσει τις επιδόσεις της. Άλλο όμως η καλόπιστη κριτική, η τεκμηριωμένη κριτική, αυτή η οποία κάθε αντιπολίτευση πρέπει να κάνει και άλλο ο μηδενισμός, ο οποίος μηδενισμός αδικεί σε τελική ανάλυση τις επιδόσεις και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού.

Γιατί, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε και εχθές και από τον Πρωθυπουργό και από τον ίδιο τον κύριο Πιερρακάκη στη δήλωσή του, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία, αυτό το οποίο έγινε χθες κυρίως στηρίζεται στην προσπάθεια, την ανθεκτικότητα και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Είναι μια επιτυχία η οποία είναι ένας καρπός μιας διαδρομής.

Βεβαίως, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το προσωπικό χάρισμα ούτως ώστε να ηγηθεί αυτού του πολύ σημαντικού οργάνου και έπαιξε τεράστιο ρόλο η δική του προσωπικότητα στην εκλογή αυτή. Αυτή η εκλογή όμως στηρίζεται πάνω σε μία καλή επίδοση, πάνω σε μία καλή πορεία, η οποία προηγουμένως υπηρετήθηκε από τους προηγούμενους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Κωστή Χατζηδάκη, ανθρώπους όπως ο κύριος Σκυλακάκης, όπως ο Θάνος Πετραλιάς, όπως ο κύριος Παπαθανάσης.

Αλλά πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένας κόσμος. Βρίσκεται ένας λαός ο οποίος με μεγάλη καρτερικότητα και με μεγάλη αποφασιστικότητα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος τελικά έφερε την Ελλάδα σε αυτή τη μεταμόρφωση, σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή που λέει και ο προκάτοχός μου Αλέξης Πατέλης».