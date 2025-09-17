Α. Λοβέρδος: Στη ΝΔ για τη σταθερότητα - Ο Ανδρουλάκης δεν θεωρείται εναλλακτική λύση

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εξήγησε το πρωί της Τετάρτης τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι για εκείνον η κυρίαρχη επιλογή είναι η στήριξη της σταθερότητας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας πως «επανειλημμένως έχει κριθεί από τους πολίτες ότι δεν τον θεωρούν εναλλακτική λύση».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα».

Ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε ακόμη ότι η απόφασή του έχει σαφή προσανατολισμό στην πράξη: «Έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω και θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω κάτι για μένα. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου», τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή για την ένταξή του, ο κ. Λοβέρδος επισήμανε: «Το "τώρα" σημαίνει ότι η δική μου ένταξη δεν έγινε σε περίοδο 41%, Γίνεται στα δύσκολα ή αν θέλετε στα πιο δύσκολα από εκείνης της εποχής».

Αναφερόμενος στις επαφές του με τον πρωθυπουργό, σημείωσε ότι «με τον πρωθυπουργό μίλησα με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου για πρώτη φορά μετά το 2022, όταν μου τηλεφώνησε για τη νίκη μου στην υπόθεση Novartis. Πριν το 2022, είχαμε να μιλήσουμε από το 2019 που κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Αυτή ήταν η επαφή. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και εκεί έκλεισε το deal» και συμπλήρωσε:

«Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου, τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη και από την πλευρά μου του είχα πει πως αυτό που κυριαρχεί "να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά", με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Και τότε ήταν η επιλογή μου πως θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτή τη στιγμή μόνο ένας πολιτικός χώρος, διότι μόνο αυτός διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να εξασφαλίσουν τον χώρο αυτό»

Ερωτώμενος για το εάν φοβάται το σενάριο της ακυβερνησίας της χώρας, απάντησε πως: «Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα γιατί ο πολιτικός δεν είναι για να φοβάται αλλά για να σκέφτεται. Η Γαλλία σου δίνει ένα παράδειγμα για το τι μπορείς να πάθεις και η Ελλάδα δεν σου δίνει τις δυνατότητες ή τις αρετές μιας μεγάλης χώρας με πολλά αποθέματα. Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία. Συνεπώς, η σταθερότητα είναι μια πολιτική επιλογή, αναγκαία και εγώ την υπηρετώ».

Σε ερώτηση εάν απειλεί κάποιος αυτή τη σταθερότητα, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε: «Η αστάθεια προκύπτει από την ακυβερνησία, η ακυβερνησία είναι ο βασικός παράγοντας της αστάθειας σε μια χώρα που δεν διαθέτει και το διοικητικό σύστημα της Ιταλίας που αντέχει κλυδωνισμούς. (…)».

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Δεν θα απαντήσω σε έναν πολιτικό χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή. Δεν είναι σωστό να απαντήσω ούτε θα ανοίξω βεντέτα. Κάνω μια πολιτική αρχή και μιλάω πολιτικά και με σοβαρότητα».

Αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές, είπε: «Μου φαίνεται πως δεν στέκει πολιτικά ένας πολιτικός ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις και τώρα και προ μηνών και πέρυσι και πρόπερσι για την καταλληλότητα του ως πρωθυπουργός και οι πολίτες ανταποκρίνονται με 7%, να ζητάει εκλογές».

Καταλήγοντας, ο πρώην υπουργός επανέλαβε τη σημασία της σταθερότητας: «Δεν μπορείς να λες για εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση. Άρα δεν παρέχεις αυτό το οποίο η εκλογική διαδικασία εγγυάται, δηλαδή τη συνέχεια μιας χώρας. Εγώ έκανα μια πολιτική εκλογή που έχει μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Ήρθα σε μια περίοδο που η παράταξη το έχει ανάγκη, δεν πήγα στη ΝΔ του 41%».