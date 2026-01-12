Σάντσεθ σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα πέρασε από την κρίση του ευρώ στην προεδρία του Eurogroup

Δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους πραγματοποιούν αυτήν την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισπανός ομόλογός του Πέδρο Σάντσεθ, στη Μαδρίτη, όπου ο πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ανέφερε ότι αρχικά στη συμφωνία Mercosur λέγοντας ότι «πιστεύουμε πως η συμφωνία θα μας εξασφαλίσει περισσότερη ευημερία με την περιοχή της Ν. Αμερικής και της Καραϊβικής» και εν συνεχεία επικεντρώθηκε στις σχέσεις Ελλάδας - Ισπανία τονίζοντας ότι έχουν καλές σχέσεις και στην οικονομία.

«Η Ελλάδα από την κρίση πέρασε στο να προεδρεύει στο Eurogroup. Η ανάπτυξη των χωρών μας πάει παράλληλα και κανείς πια δεν μιλάει για κίνδυνο. Ισπανία και Ελλάδα θεωρούν πως η κοινή ασφάλεια και η πολιτική για τον άνθρακα και η ΚΑΠ είναι σημαντικοί άξονες. Στα θέματα μετανάστευσης επίσης και στην κλιματική αλλαγή αλλά και στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Ακόμα, σημείωσε ότι «θέλουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τη νότια Μεσόγειο συμβάλλοντας και στην επίλυση του Παλαιστινιακού αλλά και στο Ιράν. Αυτή η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο μεταναστευτικό».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «πολύ σημαντικές είναι και οι πολιτικές στην κλιματική αλλαγή και υποδεχθήκαμε τους Έλληνες πυροσβέστες στη Λεόν και τους ευχαριστούμε. Η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης και επιμένουμε να μιλάμε για δημοκρατία και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Τέλος, μεταξύ άλλων συμπλήρωσε ότι «πολύ σημαντική η Ασπίδα ασφάλειας αλλά και επιζητούμε μια ασπίδα για τα παιδιά και τους νέους στην κοινωνική δικτύωση».

Λαμβάνοντας το λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «η παρουσία μου εδώ δηλώνει τη βούληση να ενισχυθούν περαιτέρω οι σχέσεις μας» και σημείωσε πως «σε μια εποχή κρίσεων γεωπολιτικών, η ατζέντα μας ήταν μεγάλη:

«Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξή μας στον ουκρανικό λαό κι την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας».

«Στο μεσανατολικό στηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης και του αφοπλισμού της Χαμάς. Η Αθήνα, στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, θα δώσει το παρών όπως και η Ισπανία, στην επόμενη ημέρα της Γάζας».

«Εξετάσαμε και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα γιατί η αλλαγή προσώπων είναι αναγκαία αλλά απαιτείται να γίνει συντεταγμένα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Ελλάδα και Ισπανία ανακάμπτουν δυναμικά μετά την κρίση. Υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας στο εμπόριο και βέβαια η γεωγραφική μας θέση προσφέρει ευκαιρίες για δράση» και πρόσθεσε πως «κι οι δυο χώρες στηρίζουμε την πολιτική συνοχής και στηρίζουμε τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα».

Για το μεταναστευτικό ανέφερε ότι «συζητήσαμε για το άσυλο αλλά και για την ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως κι το στεγαστικό. Απαραίτητο να συζητηθεί μια ευρύτερη στήριξη».

Κυρ. Μητσοτάκης: το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά την ίδια και τη Δανία

Ερωτηθείς για την Γροιλανδία ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά την ίδια και τη Δανία. Ελπίζω να υπάρχουν αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις για όλες τις πλευρές, χωρίς να συζητάμε για λύσεις που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική».

Για τις πρωτοβουλίες ώστε να γίνει πιο ισχυρή η φωνή στην ΕΕ από τις δύο χώρες, τόνισε πως «πριν από 10-15 χρόνια παρουσιαζόμασταν ως μεγάλοι ασθενείς αλλά για τις χώρες του Νότου οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η αξιοπιστία των χωρών του Νότου και η διαμόρφωση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου μας κάνει να θέλουμε ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει για τη δημιουργία κοινού ταμείου και καθώς οι προκλήσεις αυξάνονται «θεωρώ πως και οι δυο χώρες μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο».

Στο ίδιο ερώτημα ο κ.Σάντσεθ είπε ότι είναι στην ίδια γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θύμισε κοινή δήλωση ευρωπαϊκών χωρών. «Είμαστε, ευρωατλαντιστές, η συλλογική ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι κάτι αμφίσημο ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», τόνισε..