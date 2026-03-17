Live «Greek Energy: The New Era»

«Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ευρώπη χρειάζεται ένα playbook για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ επισήμανε πως η χώρα μας εξάγει πλέον ηλεκτρική ενέργεια, καταγράφοντας αξιοθαύμαστες επιδόσεις.

Παράλληλα, τόνισε και πάλι πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ προανήγγειλε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν μέτρα για τα social media και τη χρήση τους από τα παιδιά.

Ερωτηθείς κατά τη συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, για το αν η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μ. Ανατολή, ο Κυρ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε: «Στείλαμε μήνυμα πως πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Δυστυχώς, στις "Ασπίδες", συμμετέχουμε εμείς και η Ιταλία, προς το παρόν. Η απάντηση είναι, όμως, πως, η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Σαφώς μας ενδιαφέρει τι γίνεται, αλλά όχι δεν θα συμμετέχουμε, εκτός αν υπάρχει κάποια κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση».

«Στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης η Ελλάδα επέκτεινε το γεωπολιτικό και αμυντικό της αποτύπωμα για να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου. Ήμασταν η πρώτη χώρα που στείλαμε δύο φρεγάτες και 4 αεροσκάφη F16 ανταποκρινόμενοι στην έκκληση βοήθειας των Κύπριων αδελφών μας και την ίδια ώρα ανταποκριθήκαμε και συμβάλλαμε στην ενίσχυση της αεράμυνας της Βουλγαρίας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θεωρεί πως η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Υπογράμμισε ότι είναι μεγάλη η σημασία της επικείμενης ευρωπαϊκής συνόδου και θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο τρόπος που η Ευρώπη διαχειρίστηκε την ενεργειακή κρίση το 2022 μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να αναλυθεί στις λεπτομέρειές της, τι πήγε καλά και τι δε λειτούργησε εκείνη την περίοδο.

Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να έχει ένα πλάνο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων, έτοιμο να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές μας με τις τιμές της ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι κοιτάζοντας την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να τονίσει πως μια αξιολογείται θετικά η ενεργειακή πολιτική της χώρας μας. Επενδύουμε σε ΑΠΕ, χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια (είχαμε το πρώτο τρίμηνο καλές επιδόσεις), υδροηλεκτρική, μπορούμε να κρατάμε χαμηλές τιμές και η Ελλάδα γίνεται σημαντικός καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν και είναι μεγάλη επιτυχία. Είπε επίσης ότι η πολιτική της διατήρησης χαμηλών τιμών στέλνει ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να διαμορφώσουμε το μελλοντικό ενεργειακό μας μίγμα.

Για τον Κάθετο Διάδρομο και την πυρηνική ενέργεια

«Είναι σημαντικός ο Κάθετος Διάδρομος για τη Ελλάδα, και γεωπολιτικά, καθώς θα μεταφέρουμε αμερικανικό LNG αλλά βοηθά και τις ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν στην ενέργεια», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Η πυρηνική ενέργεια είναι σημαντική και παρότι δεν έχουμε εμπειρία στην Ευρώπη, το εξετάζουμε στην Ελλάδα. Ας έχουμε μια συζήτηση και αν υπάρχει μια προοπτική για τη χώρα μας θα την εξετάσουμε χωρίς τα ιδεολογικά βάρη του παρελθόντος. Η πυρηνική ενέργεια, θα πόνταρα, πως είναι ανταγωνιστική», πρόσθεσε.

Για την ενεργειακή κρίση

«Είναι ερώτημα το πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση, αλλά όσο διαρκεί τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Για μένα, πρώτη προτεραιότητα είναι το ντίζελ. Πρέπει πάντως να ληφθούν μέτρα», συνέχισε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Γενικά, νομίζω πως χρειάζονται παρεμβάσεις στην ηλεκτρική ενέργεια και υπάρχουν ιδέες αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Μας πήρε 8 μήνες στην προηγούμενη κρίση να επιβληθεί πλαφόν στο αέριο και πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε τόσο. Πάντα, σε δημοσιονομικούς όρους, αν μας το επιτρέπουν, θα στηρίζουμε τους πολίτες, έχουμε το playbook στην Ελλάδα. Αν η Ελλάδα, δεν είχε μια σταθερή οικονομία, θα ήμουν πιο πολύ ανήσυχος. Γενικά, παράγουμε πλεονάσματα, η οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από τον μέσο όρο και μειώνουμε φόρους. Υπενθυμίζω αν είσαι κάτω από 25 δεν πληρώνεις φόρους. Αν όμως δεν είχαμε καλά δημοσιονομικά, δεν θα το καταφέρναμε», ανέφερε.

Όπως είπε, «η Ευρώπη σύντομα θα είναι εισαγωγέας ενέργειας και είναι ήδη. Ξέρουμε πως πρέπει να διπλασιάσουμε τις ΑΠΕ και πρέπει να εξερευνήσουμε τις πιθανότητες να βρούμε αέριο στην Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα κάνουμε με τις συμφωνίες με Chevron και Exxon».

«Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, πρέπει να μπούμε σε πιο καθαρές ενεργειακές και πιο φθηνές λύσεις ενέργειας. Πρέπει να επιταχύνουμε τις εξελίξεις στις ΑΠΕ αλλά στη βαριά βιομηχανία δεν μπορούμε να επιβάλουμε βαριά κόστη σε ό,τι αφορά τη πράσινη μετάβαση. Να μην καταστρέψουμε την βιομηχανία και τον ανταγωνισμό», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «η νούμερο ένα ανησυχία είναι η ακρίβεια και πως οι πολίτες παλεύουν με αυτή» και είπε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα χωρίς καλύτερες δουλειές και χωρίς να υπολογίζουμε τους ευάλωτους».

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την απαγόρευση για το ρωσικό αέριο, τη χαρακτήρισε «σωστή», αλλά επέμενεινε πως «πρέπει να βρούμε υποκατάστατα».

«Σε 20-30 χρόνια η πυρηνική ενέργεια μπορεί να είναι το κύριο καύσιμο της ελληνικής ναυτιλίας. Οι μεγάλοι αντιδραστήρες είναι ακριβοί, εξετάζουμε πιο φθηνές λύσεις και πιο μικρές. Δεν είναι ακόμα ώριμο πρότζεκτ η πυρηνική ενέργεια, αλλά την πιστεύω.

Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος στη ΝΑ Ευρώπη. Όμως, ελπίζουμε να έχουμε και πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για τα νησιά μας και την Κρήτη. Θέλουμε πιο πολλές διασυνδέσεις, με την Αφρική, την Κύπρο.

Νομίζω πως ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου θα ανέβει παγκοσμίως και μας ανησυχεί στο θέμα των τιμών, αλλά μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε τους μισθούς και ναι δεν θα διστάσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις όπου είναι αναγκαίο. Πρόκειται για προσωρινά μέτρα και δεν θέλουμε να τα επεκτείνουμε.

Ο πληθωρισμός συνδέεται και με τα επιτόκια. Αν αυξηθούν, θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι άλλη συζήτηση αν κρατήσει λίγο ο πόλεμος κι άλλο αν πάει ως το καλοκαίρι.

«Δεν έχουν αλλάξει τα πλάνα μας για τις εκλογές»

Για τις εκλογές, δεν έχει αλλάξει τα πλάνα μας ο πόλεμος, η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι ένας παραπάνω λόγος να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους. Πάντως το κόμμα μας είναι η μόνη λύση σταθερότητας στη χώρα μας. Θέλω να κοιτάξω τους Έλληνες στα μάτια και να τους πω τι πέτυχα και το 2030 είναι ιστορικό για εμάς καθώς συμπληρώνουμε 200 χρόνια ως ελεύθερο κράτος. Έπειτα από 200 χρόνια θα γιορτάσουμε πως η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος. Δεν βλέπω κάποιο εναλλακτικό πλάνο στη χώρα.

«Έρχονται ανακοινώσεις για τις απαγορεύσεις στα social media»

Για την απαγόρευση στα social media στα παιδιά, έρχονται ανακοινώσεις τις επόμενες βδομάδες. Θα μπει όριο ηλικιακό στα 15 έτη, πάμε προς τα εκεί και πιστεύω θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. Θα ισχύσουν απαγορεύσεις και στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων στους ανήλικους με τη χρήση τεχνολογίας ως όπλο μας.

Νομίζω πως είναι διακομματικό θέμα και τους ενδιαφέρει όλους. Βλέπουμε τι γίνεται με τα παιδιά μας και δεν χρειάζεται να είσαι παιδοψυχίατρος για να δεις πως υπάρχουν προβλήματα.

Πρώτο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής θα είναι η ανταγωνιστικότητα και πρέπει να διαλέξουμε τις μάχες μας. Πρόκληση για τη δημοκρατία μας η χρήση ΤΝ στα deepfakes, είναι πρόκληση για μας το να ξεχωρίζουμε τι είναι πραγματικό και τι όχι».