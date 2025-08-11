Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα (pics)

Στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών μαζεύτηκαν συγγενείς και φίλοι για να πουν το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών την περασμένη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι, η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :



1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 9, 2025

