Λαζαρίδης για Δένδια: Να μη ρίχνει νερό στον μύλο της εσωστρέφειας - Στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε όλοι

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης άσκησε κριτική στον Νίκο Δένδια, σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας για το DNA της παράταξης και τις δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Λαζαρίδης υπερασπίστηκε τη χτεσινή του τοποθέτηση: «δεν θα έκανα τέτοιες δηλώσεις αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός», η οποία προκάλεσε συζήτηση, τονίζοντας πως δεν πρέπει οι δηλώσεις να «ρίχνουν νερό στον μύλο μιας εσωστρέφειας που δεν οδηγεί πουθενά» και πως «στο τέλος θα κριθούμε όλοι», ενώ εκτίμησε πως αργεί η μάχη της διαδοχής στη ΝΔ.

Αναλυτικά ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε: «Νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί πάρα πολύ καθαρά για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είμαι σε αυτή την παράταξη από το 1984, άρα ξέρω πολύ καλά και το DNA της, γνωρίζω πολύ καλά και τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι πως το DNA και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ΝΔ και στους ανθρώπους που διαχρονικά στηρίζουν αυτή την παράταξη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι έχει ενισχυθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής και της άμυνας. Από κει και πέρα νομίζω πως αυτά που είχα να πω τα είπα».

Και συνέχισε: «Σε έναν χρόνο και κάτι θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο στόχος λοιπόν όλων μας πρέπει να είναι αφενός να ολοκληρώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα προς όφελος των πολιτών και να παρουσιάσουμε το όραμα και το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, όταν θα συμπληρωθούν και 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Από κει και πέρα, ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι ‘μια μάχη, μια νίκη’, για να μπορέσουμε να έχουμε μια τρίτη τετραετία. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα ικανοποιήσει τη ΝΔ, το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την πατρίδα και τα παιδιά μας».

Για τις δηλώσεις που έκανε για τον κ. Δένδια, απάντησε πως: «στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε όλοι. Ο καθένας στο θεματικό πεδίο το οποίο έχει αναλάβει και θα κριθούμε από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρουμε στη ΝΔ. Από κει και πέρα θεωρώ πως πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, έτσι ώστε με δηλώσεις που μπορεί ενίοτε μπορεί ακόμη και να παρερμηνευτούν, να μην ρίχνουν νερό στον μύλο μιας εσωστρέφειας που δεν οδηγεί πουθενά και στο τέλος δεν ενδιαφέρει και τους πολίτες».

Ερωτώμενος για το ποια αυτοκριτική πρέπει να κάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε πως «αυτό που είναι ο κοινός νους. Δηλαδή, όταν είμαστε πρωτοκλασάτα στελέχη και αγωνιούμε για κάτι, φαντάζομαι πως όταν αγωνιούμε υπάρχουν προβλήματα. Όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και είσαι πρωτοκλασάτο στέλεχος φαντάζομαι πως πριν τα πεις δημόσια έχεις συζητήσει στα όργανα και προφανώς έχεις κάνει και την όποια αυτοκριτική σου. Και εγώ που δεν είμαι πρωτοκλασάτος υπουργός και είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κάνω μετά από κάθε εμφάνισή μου κάνω την αυτοκριτική μου. Δεν υπάρχει καμία γκρίνια. Είπε μια κουβέντα παραπάνω ο κ. Δένδιας τώρα».

Σε σχόλιο εάν είναι λίγο το «3» στα ποσοστά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε «ρωτήστε τον κ. Δένδια για αυτό. Όχι εμένα. Για μένα δεν είναι λίγο. 6 μήνες πριν τις εκλογές του Μαίου του 23 η ΝΔ ήταν στα ποσοστά που είναι σήμερα, ίσως και λιγότερο δημοσκοπηκά. Και έβαλε το 4 μπροστά. Αυτή η παράταξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έβαλε το 39-40 το 2019 και αύξησε τα ποσοστά του το 2023, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ξανά».

Τέλος, για το εάν υπάρχει «μάχη» για τη διαδοχή, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε: «Είναι θεμιτό όποιος θέλει να έχει φιλοδοξίες. Αυτό το δικαίωμα δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε από κανέναν. Η προσωπική μου άποψη και όχι μόνο, είναι πως η μάχη της διαδοχής αργεί πάρα πολύ ακόμα στη ΝΔ».

Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια

Σημειώνεται πως ο κ. Δένδιας, μιλώντας στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ στο Αγρίνιο, για την κοπή της βασιλόπιτας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Εμείς είμαστε δίπλα στον άνθρωπο του μόχθου, δίπλα στη μεσαία τάξη, δίπλα σε αυτόν που σηκώνεται το πρωί για να κερδίσει το μεροκάματο, δίπλα στον μισθωτό, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στο στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, δίπλα στο στέλεχος των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα σε αυτόν που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό είμαστε και αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Νέα Δημοκρατία παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Θέλω όμως εδώ, επειδή εδώ είμαστε οικογένεια, να συμμεριστώ μια αγωνία μου μαζί σας.

Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Μια παράταξη σύνθεσης. Ξεκινάει από το δημοκρατικό άκρο της δεξιάς παράταξης και φτάνει και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του Κέντρου. Έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%. Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Έχουμε πάει και στη θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%.

Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, όχι της παράταξης, να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια. Άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπροστά μπαίνει ένα τρία. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτό, που μας αξίζει».