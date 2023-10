Λ. Αυγενάκης: Να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Στην ανάγκη κοινής πολιτικής και κοινών κανόνων μεταξύ των γειτονικών κρατών στη Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης από την Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.

Στόχος αυτών των πολιτικών είναι η ισχυροποίηση των κανόνων και των ελέγχων, προκειμένου να περιοριστεί η υπεραλίευση και να παταχθεί η παράνομη αλιεία.

Ο Λ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η Ε.Ε., λόγω της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αναπτύξει πρόσθετες δράσεις και στρατηγικές και σημείωσε πως η κλιματική κρίση επιταχύνει τα προβλήματα και για το λόγο αυτό πρέπει όλα τα αρμόδια μέρη να κινηθούν ταχύτερα.

«Οι καινοτομίες που αναπτύσσονται, πρέπει να μετουσιώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς χρήση, ώστε να εντάσσονται άμεσα στην αγορά, και να προσφέρουν σύντομα διευκολύνσεις στους αλιείς αλλά και στους φορείς για την εφαρμογή των θεσπισμένων μέτρων», είπε ο Λ. Αυγενάκης και πρόσθεσε:

«Η παρακολούθηση της παράνομης αλιείας και ο έλεγχος της υπεραλίευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα».

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο υπουργός επισήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας και η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία, η οποία αποτελεί το 80% των αλιέων της χώρας.

Μεταξύ άλλων ανέφερε, ότι προβλέπονται τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ συνεχίζεται η εξέταση και νέων προτάσεων, σε αγαστή συνεργασία με τους αλιείς και τους ειδικούς επιστήμονες.

Στα μέτρα που λαμβάνονται υπάρχει μέριμνα που θα διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επόμενη γενιά και πληθυσμιακή ανανέωση των αλιέων.

Έθεσε και το ζήτημα των λεγομένων «λεσσεψιανών μεταναστών», δηλαδή αλλόχθονων ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο και ζήτησε ειδική μέριμνα για την αντιμετώπισή τους.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο Λ. Αυγενάκης βράβευσε τη νεοφυή εταιρεία AquaDeep, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Η βραβευμένη εταιρία αποτελεί πρότυπο, καθώς έχει επενδύσει στις νέες τεχνολογίες για την κατασκευή πρωτοποριακού προϊόντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των προνυμφικών πληθυσμών, με στόχο τη μείωση του κόστους, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα περιβάλλοντα οικοσυστήματα και την αύξηση της παραγωγής.

Στόχος των βραβείων MedFish4Ever είναι η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως μοχλοί αειφορίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.