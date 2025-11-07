Λ. Αυγενάκης: Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις, να σταματήσει η στοχοποίηση

Την ανάγκη για ψυχραιμία και χαμηλούς τόνους στην υπόθεση των τραγικών γεγονότων στα Βορίζια και των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι «η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια σε παρανομίες», επισημαίνοντας πως «υπάρχουν άλλες περιοχές της χώρας με πολύ μεγαλύτερα ποσά και περιστατικά».

«Φτάνει πια με τη στοχοποίηση της Κρήτης. Έγινε λάθος από την αντιπολίτευση, το αναγνωρίζουν και το μαζεύουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι 16.500 ΑΦΜ είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μόλις 1.500 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη με πορίσματα, καθώς «οι υπόλοιποι 15.000 είχαν δεσμευτεί αδίκως». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν καθυστερεί η αποδέσμευση, οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους».

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ περί «αφόρητων πιέσεων» για αποδεσμεύσεις, απάντησε: «Ειπώθηκαν ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνσή του, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όταν μιλάς, πρέπει να το αποδεικνύεις».

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και στα λάθη πληρωμών για τα οποία η Ελλάδα δέχτηκε πρόστιμο 170 εκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι «είχαν επισημανθεί προβλήματα από το 2012 και επιδεινώθηκαν με τα χρόνια». Όπως είπε, γι’ αυτόν τον λόγο είχε ζητήσει «την παραίτηση της τότε διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ» και κατέθεσε «εννέα σοβαρούς λόγους τεκμηριωμένους με έγγραφα».

Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσει «η απαράδεκτη συλλογική στοχοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων»: «Κάποιοι αξιοποίησαν χαραμάδες του συστήματος, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος λαμβάνει επιδότηση είναι ύποπτος. Οι περισσότεροι αγρότες δουλεύουν τίμια και σκληρά».

Οπλοκατοχή

Για την κατάσταση στη Μεσαρά και την οπλοκατοχή, ο κ. Αυγενάκης επισήμανε πως «έχουν ακουστεί υπερβολές και λάθη που δεν βοηθούν», προσθέτοντας ότι απαιτείται «ηρεμία, λίγα λόγια και πολλή δουλειά από την Αστυνομία». Όπως είπε, έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητώντας την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών και την ενεργοποίηση της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που «υφίσταται μόνο στα χαρτιά».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η οπλοκατοχή είναι πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο» και πως «δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις ή σπασμωδικές κινήσεις». Αναφερόμενος στη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη περί «αμερικανικού μοντέλου οπλοκατοχής», σχολίασε: «Είναι η προσωπική του άποψη. Εγώ πιστεύω πως η σχέση των Κρητικών με τα όπλα μπορεί να μετατραπεί σε θετική, μέσα από οργανωμένη σκοπευτική δραστηριότητα, όπως έγινε τη δεκαετία του ’80 και του ’90».

Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι «η πολιτεία πρέπει να δουλέψει συστηματικά, με συνέχεια και υπομονή», αναφερόμενος και στις πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός για το ζήτημα της οπλοκατοχής στην Κρήτη.