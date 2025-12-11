Ζω με ένα όνειρο. Να δω τον Κυριάκο Πιερρακάκη πρόεδρο του Eurogroup να διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς ένα πακέτο διάσωσής τους! Εντάξει, έχει και ο ανάλγητος αγάπες και απωθημένα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν έχει από αυτά. Έχει μόνο έναν στόχο: Να πετύχει στη δουλειά του και να αφήσει παρακαταθήκη για το μέλλον. Και η διεκδίκηση της προεδρίας του Eurogroup δεν είναι μικρό πράγμα! Αν κερδίσει σήμερα ή χάσει, αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Εκείνο που μετράει είναι το… ταξίδι για την Ιθάκη!

Δεν έχει σημασία πόσες ψήφους θα συγκεντρώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη μάχη για την προεδρία του Eurogroup. Αν ρωτήσετε τον ίδιο θα σας κοιτάξει στραβά. Σαν να λέει, «το θέλω, αλλά μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα». Η ουσία είναι ότι σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει στο κέντρο των αποφάσεων και μάλιστα με ένα νέο και ελπιδοφόρο πολιτικό. Να μην ξεχνάμε ότι πριν δέκα χρόνια ήμασταν το μαύρο πρόβατο και το Eurogroup συνεδρίαζε για να εγκρίνουν πακέτα διάσωσης. Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει σελίδα και η χώρα μας διεκδικεί την προεδρία. Όπως και να το κάνεις όλο αυτό έχει έναν ισχυρό συμβολισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως μαθαίνω έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να στηρίξει την υποψηφιότητα Πιερρακάκη, ενώ ο ίδιος ο υπουργός ολοκλήρωσε σειρά επαφών. Στα ατού του Πιερρ είναι πως μπορεί να μιλήσει με τις χώρες του Νότου. Συν ότι το αφήγημά του δίνει ελπίδα σε μια Ευρώπη που αναζητά εναγωνίως ένα νέο αφήγημα. Και ποιο αφήγημα μπορεί να είναι καλύτερο από την μεταμόρφωση της Ελλάδας «από μαύρο πρόβατο σε παράδειγμα προς μίμηση»; Δεν το λέμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο Ντάισεμπλουμ, μια σειρά Ευρωπαίων αξιωματούχων ενώ το χθεσινό ρεπορτάζ του Bloomberg είναι χαρακτηριστικό.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε συναντήσεις και είχε συνεχώς τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του, ενώ ο Βέλγος επίλεξε να κινηθεί παρασκηνιακά και να μην πραγματοποιεί επίσημα κατ΄ ιδίαν συζητήσεις.Το ότι το Βέλγιο έχει ένα θέμα με την αξιοποίηση των ρωσικών assets, όπως μου λένε, ίσως παίξει έναν ρόλο στην ισορροπία δυνάμεων. Παράλληλα στο όλο αλισβερίσι εμπλέκονται πολλές κυβερνήσεις, όπου ο πρωθυπουργός είναι σε άλλο κόμμα από τον υπουργό Οικονομικών , επομένως οι καραμπόλες έχουν να κάνουν και με τις εσωτερικές ισορροπίες κάθε κυβέρνησης. Όπως και να έχει όμως ο Πιερρ έχει πιθανότητες. Μικρές; Μικρές. Αλλά είπαμε! Το ταξίδι για την… Ιθάκη είναι αυτό που στο τέλος μετράει!

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου με φόντο νέα ενεργειακά deals και την πιθανότητα διεύρυνσης της συμφωνίας μεταξύ Atlantic See LNG Trade και της Venture Global για το αμερικανικό LNG. Μεταξύ άλλων, ο κ. Εξάρχου είχε συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και κορυφαίους υπουργούς. Είχε επαφές με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Μαθαίνω ότι είχε και μια άλλη συνάντηση που δείχνει πολλά για το πώς φτάσαμε στο deal για το LNG. Περισσότερα προσεχώς.

Εν αναμονή βρίσκεται το Μαξίμου για τον ορισμό εκπροσώπησης των αγροτών. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα επόμενα 24ωρα θα υπάρξει εκλογή συντονιστικού, κάτι που ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Τώρα, τι διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν με ανοικτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πάθει με τους αγρότες κανονικό... ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Γερουλάνος που υποτίθεται δεν είναι Παλαιοπασόκος δηλώνει απερίφραστα «Προφανώς και εμείς καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας. Καμία δικαιολογία στη βία σε μια δημοκρατία. Το έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ και όπως ξέρετε το έχω πει και εγώ προσωπικά πολλές φορές. Αλλά για μια κυβέρνηση που προτίμησε να στείλει τους αγρότες σε διαχρονική πτώχευση…μπλά μπλά μπλά». Για να γίνει αντιληπτός ο …αστικός λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ στο αγροτικό συγκρατείστε τη θέση του Γερουλάνου «Από όσα ζητούν οι αγρότες, λίγα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Και κανένας δεν θέλει να κλείσει τους δρόμους, πόσο μάλλον οι αγρότες». Παύλο, πες μας τι θέλεις να γίνει με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα όσοι δεν τα πήραν νόμιμα ή όχι;

Ο Ανάλγητος