Κυρανάκης σε Καραμέρο για Οδοντωτό: Είστε επικίνδυνος - Πέφτουν βράχοι και ζητάτε να τον κρατήσουμε ανοιχτό

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Γιώργο Καραμέρο για το κλείσιμο του Οδοντωτού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απάντησε σε «αιχμηρή» ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το κλείσιμο Οδοντωτού, λέγοντας πως ««είστε επικίνδυνος κε Καραμέρο. Πέφτουν βράχοι τέτοιου μεγέθους τον τελευταίο μήνα και μου ζητάτε να τον κρατήσουμε ανοιχτό», επισυνάπτοντας μάλιστα μια φωτογραφία από τη γραμμή του σιδηρόδρομου.

Στην ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει για τον κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη: «Ο Υπουργός που κατάφερε επί των ημερών του, να σταματήσει τη λειτουργία του μετά από 130 χρόνια ο οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτό Καλάβρυτα».

Υπενθυμίζεται, ότι το ιστορικό τουριστικό τρένο που συνδέει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό τέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αρκετά περιστατικά κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα πέτρες και βράχοι μεγάλου όγκου να καταλήγουν πάνω στις σιδηροτροχιές σε διάφορα σημεία της διαδρομής μέσα στη χαράδρα του Βουραϊκού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φερτά υλικά έχουν χτυπήσει και συρμό εν κινήσει.