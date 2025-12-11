Κυρ. Πιερρακάκης: Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο και νόμισμα

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του ως νέος πρόεδρος του Eurogroup προχώρησε ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ενώ τόνισε ότι πάντα στόχος του ήταν η ενότητα του Eurogroup. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με κοινό νόμισμα» ανέφερε μεταξύ άλλων

«Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε. Κι αυτό είναι μία δήλωση για πολλά πράγματα. Είναι μία δήλωση που δείχνει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μία δήλωση που δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρώπης και της βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές».