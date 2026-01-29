Κυρ. Πιερρακάκης: Συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο η ενίσχυση της Ευρωζώνης
X/@Pierrakakis
X/@Pierrakakis

Κυρ. Πιερρακάκης: Συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο η ενίσχυση της Ευρωζώνης

29/01/2026 • 19:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/01/2026 • 19:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ως εξαιρετική χαρακτηρίζει την σημερινή του συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα social media.

Όπως αναφέρει ο κ.Πιερρακάκης, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την Ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
EUROGROUP
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε Περισσότερα