Κυρ. Πιερρακάκης: Προτιμάμε τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους - Τι είπε για τη Γαλλία

Για την κρίση στη Γαλλία μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγώντας κατηγορηματικά πως δεν θα επηρεαστεί η Ελλάδα από αυτή. Ενώ στη συνέχεια εξήγησε ότι η κυβέρνηση προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές από τους πατριωτικούς φόρους γιατί αυτοί δεν τιμούν το πρώτο συνθετικό, απαντώντας έμμεσα στα όσα ανέφερε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας.

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο υπουργός Οικονομικών είπε «νιώθω ότι έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες γιατί και ο πιο σκληρός επικριτής θα πει ότι έχουμε συμπαγή μέτρα με ενιαίο αφήγημα που ακουμπάει το δημογραφικό και στοχεύει στη μεσαία τάξη».

Εξήγησε, δε, ότι «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,76 δισ., άρα τον καλύψαμε όλο. Με τη δεδομένη συνθήκη αυτός είναι ο χώρος, μετά από αυτό θα μπαίναμε σε διαδικασίες ελέγχου». Ερωτηθείς, δε, γιατί δεν αποφασίστηκε γενική μείωση ΦΠΑ και όχι μόνο στα νησιά, αρχικά σημείωσε ότι «μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι από τη μείωση του ΦΠΑ μόνο το 19% αυτής φτάνει στον κόσμο βραχυπρόθεσμα».

Στη συνέχεια είπε ότι «στα νησιά υπήρχε στρέβλωση γιατί υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε 5 νησιά και έπρεπε να λυθεί. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για εξαίρεση στα νησιά καθώς υπάρχει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος. Η ιδιαιτερότητα του μέρους οριοθετεί την παρέμβαση».

«Υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε 5 νησιά και είχες την ιδιαιτερότητα να έχεις πχ μειωμένο ΦΠΑ στη Χίο και όχι στα Ψαρά. Αυτό έπρεπε να λυθεί. Δεύτερον, υπήρχε συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την εξαίρεση σε συγκεκριμένα νησιά, όπου υπάρχει και μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος, και έτσι θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η ιδιαιτερότητα του μέρους είναι δηλαδή αυτό που οριοθετεί την παρέμβασή μας, μιλάμε εν τέλει και για μικρά νησιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προτιμά ο κόσμος να πηγαίνουν τα λεφτά στους ίδιους ή μέσω διαμεσολάβησης;», αναρωτήθηκε ο κ. Πιερρακάκης κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «λέει κάντε τα όλα μπλέκοντας την έκθεση Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

«Η Αντιπολίτευση μπλέκει το πρωτογενές πλεόνασμα με το πλεόνασμα. Με τη δεδομένη συνθήκη που έχουμε, ο χώρος είναι αυτός - δεν υπάρχει ευρώ παραπάνω - μετά μπαίνουμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος», πρόσθεσε.

Για ακρίβεια και Γαλλία

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την ακρίβεια, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «αυτό που μπορούμε να κάνουμε εν παραλλήλω με τους ελέγχους είναι να ενισχύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Ειδικά για τη Γαλλία εξήγησε ότι η κρίση στη χώρα αυτή δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα «γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού κανόνα αφού τα πλεονάσματα δεν παίζουν ρόλο αλλά διαπραγματεύεσαι δαπάνες με τις Βρυξέλλες. Οι δαπάνες μένουν σταθερές και την καλή χρονιά που θα έχεις πλεόνασμα αυτό θα πηγαίνει στο χρέος ενώ σε κακή χρονιά οι δαπάνες θα παραμένουν για να ενισχύεται η κοινωνία».

«Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανόνας λέει ότι τα πλεονάσματα πλέον δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Εσύ διαπραγματεύεσαι δαπάνες κάθε χρόνο με την Κομισόν. Εδώ είναι η ιδιαιτερότητα: οι δαπάνες μένουν σταθερές ό,τι και αν κάνεις, γιατί την καλή χρονιά θα έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα που θα πηγαίνει στο χρέος, ενώ την κακή χρονιά που θα έχεις ύφεση θα μένουν σταθερές οι δαπάνες για να τονώνεται η οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Ευρωπαίων και αυτό είναι που θα κάνουμε», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Κανένας από εμάς δεν ισχυρίζεται ότι εδώ έχουμε τη μαγική λύση στο υπαρξιακό μας ζήτημα ως χώρα που είναι το δημογραφικό. Η φορολογία ως εργαλείο πρέπει να αναγνωρίζει το εθνικό πρόβλημα. Εφεξής θα φορολογούμε με βάση τα παιδιά και την οικογένεια. Το 2008 οι γεννήσεις ήταν περίπου οι διπλάσιες από σήμερα - δεν θα σου λύσει επομένως ένα μέτρο το ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί».

Για φορολογική μεταρρύθμιση

Αναφερόμενος στη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη φορολογία», ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε, εφεξής θα το κάνουμε με βάση τα παιδιά κάτι που δεν ίσχυε εδώ και 10ετίες» συμπληρώνοντας πως «τα μέτρα για τους νέους έχουν χαρακτήρα κινήτρου. Πρέπει το σύστημα να επιταχύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας».

Επανερχόμενος στην κριτική κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε «ακούω ένα μείγμα παλαιών συνθημάτων και έλλειψη φαντασίας και την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε αυτή φορολογήθηκε η μεσαία τάξη που τώρα ωφελείται. Τα μέτρα τα δικά μας δείχνουν συμπαγή φιλοσοφία καταλαβαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα για να τα διαχειριστούμε».

«Ένας καθηγητής πανεπιστημίου μου είχε πει ότι το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι Tetris γιατί οι επιτυχίες εξαφανίζονται και οι δυσκολίες συσσωρεύονται. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πώς και τι πρέπει να κάνει. Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε θα φτάσουν και θα μιλήσουν σε κάθε σημείο της χώρας. Νομίζω ότι το πολιτικό αποτύπωμα θα φανεί. Στο πρώτο Eurogroup που πήγα μου είπαν ότι η Ελλάδα είναι δημοσιονομικά επιτυχημένη με αίμα και μια 10ετια δύσκολη και το χάσμα ΦΠΑ που δεν εισπράττεται μειώνεται κάθε έτος».

Παράλληλα, ο υπουργός επανέλαβε ότι για το Δημόσιο η επαναφορά 13ου-14ου μισθού μαζί με 13η-14η σύνταξη θα κόστιζε περίπου 7,8 δισ.

Και κατέληξε: «Ακούστε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν rebrading αλλά replay. Η κριτική που μας κάνουν είναι πατήστε περισσότερο το γκάζι, ο κόσμος δεν θέλει βίαιη επιστροφή στο χθες».