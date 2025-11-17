Κυρ. Πιερρακάκης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου: Η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τόνισε ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει πως η ελευθερία «κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη» και αποτίει φόρο τιμής σε «όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».

Η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη έχει ως εξής:

«17 Νοεμβρίου.

Μια ημέρα που θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με γενναιότητα και διατηρείται με ευθύνη.

Τιμούμε όσους στάθηκαν όρθιοι και άνοιξαν τον δρόμο για Δημοκρατία».