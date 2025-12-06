Κυρ. Μητσοτάκης: Το wrapped του για το 2025: «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»

Σε μια ανασκόπηση των πεπραγμένων της ελληνικής κυβέρνησης για το 2025 προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο TikTok.

Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού είναι σε παρόμοιο στυλ του Spotify Wrapped που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο τις τελευταίες ημέρες.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», λέει πριν παρουσιάσει το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.

Επισημαίνει το ότι για πρώτη φορά συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις «40 χρόνια μετά».

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός», συνεχίζει.

Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά, επισημαίνει ακόμη η ανάρτηση, ήταν:

οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις

ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος

τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και

οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

«Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», καταλήγει.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πατώντας στην παρακάτω εικόνα: