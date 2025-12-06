Κυρ. Μητσοτάκης: Το wrapped του για το 2025: «Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο»
Σε μια ανασκόπηση των πεπραγμένων της ελληνικής κυβέρνησης για το 2025 προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο TikTok. 

Η ανασκόπηση του πρωθυπουργού είναι σε παρόμοιο στυλ του Spotify Wrapped που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο τις τελευταίες ημέρες. 

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: 

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου», λέει πριν παρουσιάσει το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Τα πέντε κορυφαία «είδη» για την χρονιά που πέρασε ήταν η οικονομία και εργασία, η ενέργεια, οι υποδομές, η παιδεία και η υγεία.

Επισημαίνει το ότι για πρώτη φορά συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις «40 χρόνια μετά».

«Φέτος τα 4 πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι γεγονός», συνεχίζει.

Τα κορυφαία επιτεύγματα για τη χρονιά, επισημαίνει ακόμη η ανάρτηση, ήταν:

  • οι μειώσεις φόρων και η επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
  • η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις
  • ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος
  • τα τέσσερα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και
  • οι ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

«Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο», καταλήγει.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πατώντας στην παρακάτω εικόνα:

