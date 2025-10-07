Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, σημειώνοντας ότι «σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας».

Παράλληλα, τόνισε πως «καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».

