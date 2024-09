Κυρ. Μητσοτάκης για βραβείο Global Citizen 2024: Ανήκει σε όλους τους Έλληνες

«Αυτό που πετύχαμε στην Ελλάδα είναι να δείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη βράβευσή του με το βραβείο Global Citizen 2024 ως αναγνώριση για «την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις». Τονίζοντας, κατά την παραλαβή του βραβείου ότι αυτό (σ.σ το βραβείο) ανήκει σε όλους τους Έλληνες για την ανθεκτικότητα και την επιμονή τους, για όσα έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια».

Το βραβείο του Παγκοσμίου Πολίτη (Global Citizen Award) του Ατλαντικού Συμβουλίου (Atlantic Council) παρελήφθη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Pfizer, δρ. Αλμπερτ Μπουρλά.

Ακόμη, το βραβείο με το οποίο τιμήθηκε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, είναι μία διεθνής διάκριση του Atlantic Council, η οποία απονέμεται σε επιλεγμένες προσωπικότητες, με τις φετινές βραβεύσεις να περιλαμβάνουν επίσης την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρόεδρο της Γκάνας Νάνα Ακούφο-Άντο και την κορυφαία παραγωγό ταινιών Μίκι Λι από τη Νότια Κορέα.

Όπως ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε, «η Ελλάδα μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης αλλά και δημοσιονομικά υπεύθυνος. Ότι μπορεί να είναι, και εδώ να αντηχήσουν τα λόγια της καλής μου φίλης Τζόρτζια Μελόνι, ένας αληθινός πατριώτης, εστιάζοντας στην ισχυρή άμυνα και την προστασία των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και μειώνοντας τις ανισότητες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι η επανεκλογή της κυβέρνησής του αποτέλεσε απάντηση στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να νικηθεί ο λαϊκισμός.

«Οι δυσαρέσκειες των ανθρώπων που ψηφίζουν τους λαϊκιστές είναι απολύτως πραγματικές, είτε σχετίζονται με την ανισότητα των εισοδημάτων, είτε με ζητήματα ταυτότητας, είτε με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης - με τους κερδισμένους και τους χαμένους. Αυτές είναι πραγματικές δυσαρέσκειες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να τις αντιμετωπίζουμε και σίγουρα να μην φαινόμαστε υποτιμητικοί προς τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων. Η κυβέρνηση μας δίνει έμφαση στην πολιτική όχι στα πολιτικά. Είναι ευθύνη μας ως ηγέτες να βρίσκουμε λύσεις και θα κριθούμε από το πόσο βελτιώσαμε τις ζωές των πολιτών μας», υπογράμμισε.

