Κυρ. Μητσοτάκης: Θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026

Στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 θα παραστεί αύριο στις 15:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, στις 8:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.