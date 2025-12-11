Κυρ. Μητσοτάκης: Θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό του 2026

11/12/2025 • 18:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 θα παραστεί αύριο στις 15:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Νωρίτερα, στις 8:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.

