Κυρ. Μητσοτάκης: Θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των αποδήμων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα το πρωί στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του.