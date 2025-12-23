Κυρ. Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με μαθήτριες και μαθητές του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης

Τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Πάχνης Ξάνθης, υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους μαθητές συνόδευαν οι δάσκαλοι και οι γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Είχα τη χαρά να υποδεχθώ τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, που συνοδεύονταν από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Μιλήσαμε για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους, καθώς και για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη στην Αθήνα.

Ευχαριστώ για την αισιοδοξία και τα χαμόγελα που έφεραν μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου!».