Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυρ. Μητσοτάκης (pics)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα 430 σχολεία σε όλη τη χώρα που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε επισκεφτεί το ίδιο σχολείο στα μέσα Φεβρουαρίου, πριν αρχίσουν οι εργασίες, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια Σοφία Αποστολοπούλου στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους υγιεινής και στα γήπεδα που ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν, ενώ είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί και τη βιβλιοθήκη.

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την τελετή αγιασμού, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι και δασκάλες, αγαπητοί γονείς, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για τα πρωτάκια μας.

Οι μεγαλύτερες τάξεις, που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο, το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Ήταν η κατάσταση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κα Διευθύντρια, την οποία είδα και εγώ, όταν βρέθηκα μαζί σας πριν από λίγους μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία.

Σήμερα, υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί: καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, κουφώματα, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα, έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ, μπάλα και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό, Σεβασμιώτατε, στα κινητά τηλέφωνα.

Όπως στο σχολείο το δικό σας, το 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, διότι μέσα από τη σημαντική τους χορηγία μπορέσαμε γρήγορα να “τρέξουμε” αυτό το πολύ φιλόδοξο έργο. Και να τους ευχαριστήσω διπλά, διότι έχουμε εξασφαλίσει για τα επόμενα τρία χρόνια άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ, για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, θέλω μόνο να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά. Να αγαπήσετε το σχολείο αυτό, να το προσέξετε, να το φροντίσετε. Είναι το σπίτι σας τώρα, είναι το σπίτι της γνώσης. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και να έχετε μία καλή, παραγωγική και γόνιμη χρονιά, σε αυτό το πολύ όμορφο, ανακατασκευασμένο σχολείο.

Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους».

Τελικός στόχος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις αναβάθμισης σε ακόμα 2.000 σχολεία σε βάθος τριετίας. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί δωρεά ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πέραν των 100 εκατ. ευρώ που δώρισαν τα τέσσερα ιδρύματα για την πρώτη φάση του προγράμματος, ενώ η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Στην τελετή αγιασμού παρέστησαν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, Φωκίων Καραβίας της Eurobank, Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας και Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς.