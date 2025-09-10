Κυρ. Μητσοτάκης στο TikTok: Ελπίζουμε να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final-4 στην Αθήνα

Ανάρτηση στο TikTok, υπό τους ήχους του «The final countdown», έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανάληψη του Final-4 της Euroleague από την Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός, κρατώντας μια μπάλα του μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά από 19 χρόνια το Final-4 επιστρέφει στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ».

«Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final-4 και γιατί όχι και στον τελικό», κατέληξε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

