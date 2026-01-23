Κυρ. Μητσοτάκης στο Euronews μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Πολύπλοκες οι διατλαντικές σχέσεις, καλά τα σχόλια Τραμπ για αποκλιμάκωση

Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης και το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής είπε ότι «οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες και πρέπει να τις διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα».

Στην ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε «το όνομά του αναφέρθηκε. Πιστεύω ότι ήταν καλό ότι έκανε δηλώσεις που έδειξαν ότι θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή - με μόνο μια εξαίρεση - να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη». «Πιστεύω, όμως, ότι βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε και για τις επικριτικές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Φίτσο, ότι ήταν χάσιμο χρόνου η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης, απαντώντας ότι «μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η στρατηγική αυτονομίας επιταχύνεται. Ήμουν ο πρώτος που επισήμανα ότι χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή άμυνα».

«Πρέπει να είμαστε όλοι φιλικοί και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο και αυτό ισχύει και τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Είμαστε όλοι ειλικρινείς στις συζητήσεις αυτές, χωρίς συμβούλους και κινητά».

Για το συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ είπε ότι «αυτό που ανακοινώθηκε, υπερβαίνει τον ΟΗΕ. Είναι σημαντικό ότι οι ΗΠΑ θέλουνε να είναι μέρος του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας. Δεν θα είχαμε ανακωχή, χωρίς την εμπλοκή Τραμπ. Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για τη Γάζα. Αν υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο διάστημα θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ευρωπαϊκή παρουσία όσον αφορά το μέλλον για τη Γάζα».

Όσον αφορά τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη από ό,τι αρνητικά σε αυτές τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Πρέπει να έχουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή ενώσεις άλλων χωρών. Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, έχουμε κάθε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη υπέρ του ελεύθερου εμπορίου».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού:

Méabh Mc Mahon: Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ, γιατί, όπως πιθανώς αναρωτιούνται οι τηλεθεατές μας, τι συμβαίνει σε αυτές τις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ; Για τι συζητάτε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες;

Και χθες το βράδυ επικράτησε μάλλον ένταση. Βλέπουμε τους ηγέτες της ΕΕ εμφανώς εξαντλημένους, κ. Πρωθυπουργέ. Αυτό οφείλεται στον φόρτο εργασίας τους ή στον Donald Trump;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, να σας πω ότι αυτές οι Σύνοδοι Κορυφής είναι περίπλοκες. Είμαστε 27, και αν προσθέσετε και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να τοποθετηθούν όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι. Αλλά πιστεύω ότι χθες έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Παρά το κλίμα ανησυχίας, υπάρχει πραγματική αίσθηση σκοπού για την Ευρώπη να συντονίσει τις ενέργειές της. Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Πρέπει να τις διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο.

Méabh Mc Mahon: Και ήταν ο Donald Trump ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Φυσικά, έγινε αναφορά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι έκανε δηλώσεις με τις οποίες κατέδειξε σαφώς ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Γροιλανδία. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μία ίσως εξαίρεση, για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Méabh Mc Mahon: Πείτε μας για την εξαίρεση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εξαίρεση είναι η Ουγγαρία, όπως συνήθως συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Αλλά θεωρώ ότι βρήκαμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να στείλουμε το...

Méabh Mc Mahon: Και η άλλη εξαίρεση; Εννοώ, είδα το βίντεο του Fico, του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, καθόταν ακριβώς δίπλα σας. Ασκούσε κριτική στη Σύνοδο Κορυφής, λέγοντας ότι ήταν «χάσιμο χρόνου». Ήταν επίσης πολύ επικριτικός απέναντι στην ηγεσία της ΕΕ. Τι του απαντήσατε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της άποψης ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

Méabh Mc Mahon: Τι του είπατε; Τι λέτε σε ηγέτες που ταράζουν τα νερά, όταν κάθεστε μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο για πέντε ώρες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι όλοι οφείλουμε να είμαστε φιλικοί και να δείχνουμε σεβασμό. Αυτό ισχύει, θα έλεγα, και για τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης. Το είδαμε άλλωστε και στις δηλώσεις του António Costa. Θεωρώ ότι σε αυτές τις συζητήσεις είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους.

Méabh Mc Mahon: Χωρίς κινητά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χωρίς κινητά και, σε αυτή την περίπτωση, χωρίς συμπεράσματα, κάτι που κάνει πιο εύκολο το να μιλάμε πολύ ανοιχτά και, κατά διαστήματα, αρκετά ευθέως όταν εκφράζουμε τις απόψεις μας.

Méabh Mc Mahon: Συζητήσατε το Συμβούλιο Ειρήνης του Donald Trump; Γνωρίζουμε ότι έχει ενταχθεί η Ουγγαρία, όπως και η Βουλγαρία. Ποια ήταν η γενική συναίνεση επ’ αυτού χθες το βράδυ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι συμφωνήσαμε πως όσα έχει ανακοινώσει ο Donald Trump υπερβαίνουν κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θεωρώ σημαντικό να εμπλέκονται οι ΗΠΑ στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν πιστεύω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Donald Trump.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, προχωρώντας μπροστά, αυτό που έχει διαμορφωθεί είναι κάτι στο οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, θα θέλαμε να είμαστε μέρος μιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας.

Συνεπώς, αν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αλλά αποκλειστικά για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν βεβαίως ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση συναίνεσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Méabh Mc Mahon: Όμως, δεν θέλετε να συμμετάσχετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Όμως, πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία όσον αφορά το μέλλον της Γάζας.

Méabh Mc Mahon: Τι γίνεται με τη Mercosur; Προφανώς, οι Έλληνες αγρότες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αυτή την εβδομάδα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπεμφθεί το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας επ’ αυτού;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η άποψή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη: Όταν πρόκειται για αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τα οφέλη είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να μεταβούν στην Ινδία. Κι εγώ θα βρεθώ στην Ινδία σε μερικές εβδομάδες. Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή με ομάδες χωρών. Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία. Είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στη ναυτιλία. Έχουμε κάθε λόγο να τασσόμαστε υπέρ της διασφάλισης μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, που να ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο.

Méabh Mc Mahon: Ήθελα να σας ρωτήσω και για την Ουκρανία, φυσικά, και για την ομιλία του Προέδρου Zelenskyy στο Νταβός, η οποία ήταν ιδιαίτερα επικριτική, όμως θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, που ήσασταν μαζί μας ζωντανά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.