Κυρ. Μητσοτάκης: Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον αυτοκινητόδρομο Βόνιτσας - Λευκάδας

Με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι από το μεσημέρι της Κυριακής, «τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

