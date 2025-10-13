Κυρ. Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο σήμερα για τη σύνοδο κορυφής για την Γάζα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Ποιοι θα δώσουν το παρών

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης», με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε το Σάββατο το βράδυ, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει, ανακοίνωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.