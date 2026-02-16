Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 19.00, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Νωρίτερα, υπογράφτηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα επόμενα ορόσημα – Σεισμικές έρευνες ύψους 40 εκατ. ευρώ

Μετά την κύρωση των συμβάσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη σεισμικών ερευνών στις τέσσερις περιοχές εντός του έτους. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα και κυρίως την απόφαση για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Παράλληλα, προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στο «Οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες και η πρώτη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εγχείρημα.

Για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος, η Chevron προγραμματίζει τη ναύλωση ειδικού γεωφυσικού σκάφους, το οποίο θα αναλάβει τη συλλογή δεδομένων σε θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται σε περίπου 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τόσο δισδιάστατες όσο και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, με στόχο την υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση των γεωλογικών δομών κάτω από τον βυθό και την αναγνώριση πιθανών γεωτρητικών στόχων. Το κόστος αυτής της πρώτης φάσης εκτιμάται γύρω στα 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αποτίμηση του γεωλογικού δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών.

Ακολούθως, εφόσον τα δεδομένα κριθούν ενθαρρυντικά, θα δρομολογηθούν ερευνητικές γεωτρήσεις, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το πλέον απαιτητικό και δαπανηρό στάδιο του προγράμματος, καθώς η γεώτρηση είναι εκείνη που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη κοιτασμάτων και θα καθορίσει αν υπάρχει προοπτική εμπορικής εκμετάλλευσης.