Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα η συνάντηση με τη Γαλλίδα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων

Την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, θα υποδεχθεί σήμερα (15:45) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νωρίτερα, η Γαλλίδα αξιωματούχος θα έχει συνάντηση, πάνω στην φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια η οποία βρίσκεται ελλιμενισμένη στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στον προβλήτα της Διοίκησης Φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειώνεται ότι η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος και ακολουθεί η συνάντηση των δύο Υπουργών επί της πρώτης ελληνικής Φρεγάτας τύπου FDI-HN BELHARRA “ΚΙΜΩΝ”. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις στον Τύπο ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας Υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

Στο επίκεντρο το αμυντικό σύμφωνο Ελλάδας – Γαλλίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί το αμυντικό σύμφωνο Ελλάδας – Γαλλίας, το οποίο λήγει στα τέλη του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πλευρές έχουν να συζητήσουν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας.

Όπως επισημαίνεται, από την έναρξη της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Παρισιού, οι κοινές δραστηριότητες μεταξύ των δύο χωρών έχουν υπερδιπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 120 ξεχωριστές δράσεις αμυντικού χαρακτήρα.

Η Γαλλία έχει αποδειχθεί μία από τις χώρες που βρίσκονται εμπράκτως στο πλευρό της Ελλάδας στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συμφωνίας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα που αφορούν ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και η ναυπηγική.

Μετά τη συνάντηση στη φρεγάτα «Κίμων», η Γαλλίδα υπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου κατασκευάζονται τμήματα τόσο των γαλλικών όσο και των ελληνικών φρεγατών, πριν μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.