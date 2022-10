Κυρ. Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Σταματήστε να αμφισβητείτε την κυριαρχία των νησιών

Ένταση επικράτησε στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα όταν πήρε το λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προκαλεί και ανεβάζει την ένταση. Άμεση ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «η Τουρκία πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών και να προσέλθει σε διάλογο χωρίς εντάσεις.».

«Οι υπεύθυνοι ηγέτες κάνουν διάλογο χωρίς ακραία ρητορική» υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός και ενώ είχε προηγηθεί δήλωση του Τούρκου προέδρου «δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε την Ελλάδα», κατηγορώντας για μια ακόμη φορά την ελληνική πολιτική πως βασίζεται στα ψέμματα.

«Δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Η πολιτική τους βασίζεται σε ψέμματα, δεν είναι ειλικρινείς», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι πολλές χώρες, στη Σύνοδο της Πράγας, είπαν ότι περιμένουν βήμα από την Τουρκία για την επανεκκίνηση του διαλόγου με την Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε τη φράση ότι «θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα», λέγοντας ότι η Ελλάδα κατανοεί το μήνυμα της Άγκυρας. «Πρέπει να το ξέρουν και να το καταλάβουν και αφού εσείς έτσι το καταλάβατε, άρα και εκείνοι το κατάλαβαν», σημείωσε μετά από ερώτηση δημοσιογράφου.

