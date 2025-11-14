Κυρ. Μητσοτάκης σε βουλευτές ΝΔ: Εκλογές την άνοιξη του 2027 - «Να δούμε ποιος θα σουβλιστεί»

Συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε την Παρασκευή στο εντευκτήριο του κοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από τις παρεμβάσεις που έκανε στην Ολομέλεια μιλώντας για την οικονομία και την ακρίβεια.

Στο «πηγαδάκι» -που διήρκησε περίπου 20 λεπτά- έγινε συζήτηση για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που έρχονται στη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του '27. Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ' έξω» είπε μεταξύ άλλων» είπε ο πρωθυπουργός.

Σχολιάζοντας τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε για τη ΝΔ πως «η δική μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, κάτι που δεν το θεωρώ κατ' ανάγκην κακό. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα του οίκου μας», ενώ σχολιάζοντας την πορεία της αντιπολίτευσης (σ.σ. ΠΑΣΟΚ) είπε πως «η βελόνα πάει προς τα κάτω».