Live Βουλή

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως οι ρίζες των ανατιμήσεων είναι παλιές και ότι «μόνον εάν ξέρουμε την πραγματική διάσταση της ακρίβειας, θα λύσουμε το πρόβλημα».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο, όμως το ζήτημα για την κυβέρνηση είναι πώς η Ελλάδα θα το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. «Αναγνωρίζω την αγωνία και το άγχος των γονέων να τα βγάλουν πέρα, την κούραση όσων εργάζονται και την αβεβαιότητα νέων ζευγαριών και μικρών επιχειρήσεων να παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

πεσήμανε ότι η «άμυνα απέναντι στην ακρίβεια» αποτελεί την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα, η οποία όμως - όπως υπογράμμισε - πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εντυπώσεις ή fake news. «Μόνο ξέροντας τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά», σημείωσε.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του:

«Γνωρίζω πολύ καλά το άγχος των γονιών, την κούραση όσων κάνουν δυο δουλειές και όσα ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν σπίτι. Προτεραιότητά μας η άμυνα στην ακρίβεια. Όμως, αν ξέρουμε μόνο την πραγματική διάσταση, θα λύσουμε το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του, έκανε μία αναδρομή από τα χρόνια της κρίσης μέχρι και σήμερα. Την ώρα που φάνηκε το πρώτο φως ελπίδας ήρθε η πανδημία, έπεσαν πολλά χρήματα αλλά ήταν αναμενόμενο πως θα υπήρχε αύξηση της ζήτησης και θα φούντωνε ο πληθωρισμός. Μετά ήρθε η ενεργειακή κρίση, απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα έχουμε τους δασμούς. Οι ρίζες των ανατιμήσεων είναι παλιές. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που λένε ορισμένοι», σημείωσε.

Όπως είπε, εξάλλου, ο πρωθυπουργός «η Ελλάδα συνολικά την τελευταία 5ετία είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη αν και σε ορισμένους δείκτες όντως τα πήγαμε χειρότερα. Όμως, παντού στην Ευρώπη τα τρόφιμα αυξήθηκαν 40%, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια. Στον ΟΟΣΑ είμαστε στη 2η καλύτερη θέση στον πληθωρισμό, η Τουρκία έχει 36% στα τρόφιμα.

Βολές εναντίον του ΠΑΣΟΚ για το ρεύμα και την ακρίβεια

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του εναντίον του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως είναι «μύθος να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα. Είναι ανακριβές. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Και πρόσθεσε: «Εσείς βαφτίζετε το κρέας, ψάρι. Πρόβλημα ακρίβειας υπάρχει αλλά πρέπει να δούμε τις ρεαλιστικές λύσεις. Η αντιμετώπιση μας είναι συγκεκριμένη: Μόνιμη αύξηση εισοδημάτων. Αν ο μέσος πληθωρισμός είναι 20% και ο μέσος κατώτατος έχει αυξηθεί 37%, να συμφωνήσουμε πως ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε πιο πάνω από τον πληθωρισμό. Στο 28% είναι η αύξηση στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε σημαντικές αυξήσεις και στο Δημόσιο και είμαι περήφανος που η κυβέρνηση μας στήριξε τις ένοπλες δυνάμεις».

Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, ο Κυρ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Ν. Ανδρουλάκη για «καταστροφολογία».

Είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός: «Οι αυξήσεις στους συνταξιούχους είναι όντως χαμηλότερες από τον πληθωρισμό. Το πραγματικό εισόδημα έχει αύξηση 11%. Για τις καταθέσεις, κ. Ανδρουλάκη, η άνοδος τους ήταν 38 δισ. ευρώ σε μια 6ετία. Δεν τρώμε από τα έτοιμα. Δεν μειώνονται οι καταθέσεις, σταματήστε την καταστροφολογία. Αν λάβουμε υπ' όψιν την κατά κεφαλή κατανάλωση είμαστε έβδομοι από το τέλος, δεν είναι η κατάσταση όσο τραγική την παρουσιάζετε. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες, αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να συγκρινόμαστε με χώρες που δεν χρεοκόπησαν. Δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων που να μην ασχολείται με την ακρίβεια, αλλά να γίνεται με στοιχεία».

«Ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, με το e-katanalotis, οι τιμές στο μοσχάρι είναι πολύ διαφορετικές από όσο παρουσιάζονται. Υπάρχει πρόβλημα με το μοσχάρι παγκοσμίως, δεν φταίμε εμείς», ανέφερε, εξάλλου, ο πρωθυπουργός.

Για τα μέτρα της ΔΕΘ και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε: «Στη ΔΕΘ είπα ανοιχτά πως θα στηρίξουμε το εισόδημα των πολιτών. Για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς με τους ευρωπαϊκούς στόχους, το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δισ. όχι 2, 3 και 4 δισ. ευρώ. Μπορεί να κάνει κάποιος επιλογές που θα τα δώσει. Δεν μπορείτε να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε και άλλα. Πώς επιλέξαμε να τα κατανείμουμε; Στηρίξαμε τους νέους και τη μεσαία τάξη, η μεγαλύτερη στήριξη στην ιστορία.»

Και πρόσθεσε: «Τα μέτρα που ψηφίστηκαν, εσείς ψηφίσατε "παρών" αλλά τα 3/4 των μέτρων τα ψηφίσατε και καλά κάνατε».

«Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της οικογένειας»

«Για τη ΝΔ η στήριξη της οικογένειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Να μας πείτε από που θα βρείτε πρόσθετους πόρους. Δεν μπορούμε να λέμε πρόχειρα αριθμούς. Υπάρχει πρόβλημα στα ενοίκια, η άλλη όψη μιας οικονομίας που πάει καλά, Ό,τι είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή. Θα επιστρέψουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο πίσω και όλοι έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα ενοίκια και αν πάει καλά, αν συμμορφωθούν, θα μειώσω και άλλο τον φόρο στα ενοίκια», ανέφερε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Εντός μιας διετίας καταργείται και η προσωπική διαφορά. Αναφερθήκατε υποτιμητικά στη μείωση των τιμών σε προϊόντα. Το ΥΠΑΝ πέτυχε μειώσεις έως και 8%. Φτιάξαμε την Αρχή Καταναλωτή που θα είναι πραγματικότητα σε λίγο και θα ήταν καλό να έχουν διακομματική στήριξη», συνέχισε.

«Κλείνω με μια γενική παρατήρηση για την εικόνα της χώρας πως όλα είναι μαύρα και διαλυμένα και η καταστροφολογία αυτή τιμωρήθηκε. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το Νο1 πρόβλημα και θα το λύσουμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός στην πρωτολογία του.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό με θέμα: «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία». Συνολικά η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει 58 λεπτά.

Με την ενεργοποίηση του κόφτη στις ομιλίες των πολιτικών στη Βουλή, η σημερινή διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 58 λεπτά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει 13 λεπτά, στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα έχει στη διάθεσή του 25 λεπτά. Μετά θα λάβει εκ νέου το λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για 7 λεπτά και στη συνεχεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει στη διάθεσή του 13 λεπτά για να απαντήσει. Με τη δεύτερη τοποθέτηση του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.