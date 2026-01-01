Κυρ. Μητσοτάκης: Πρωτοβουλία μέσα στο 2026 για τις Ανεξάρτητες Αρχές - Η ατάκα του στον Ν. Κακλαμάνη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον καφέ που είχε στο Κολωνάκι επανέλαβε την πρόθεσή του για μια πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας.

Θέλει συνάντηση με Ανδρουλάκη

Πρόσκληση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να συναντηθούν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες, αναμένεται να αποστείλει μετά τις γιορτές ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επίδικο της συνάντησης θα είναι «να βρεθεί το μίνιμουμ της συναίνεσης που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, μέσω της οποίας θα μπορέσει να ξεκλειδώσει η πλήρωση των κενών θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές», όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

«Η διαδικασία δεν θα γίνει μέσα από μία λίστα προσώπων, αλλά μέσω ανοιχτής προκήρυξης», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον Πρόεδρο της Βουλής στις 6 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, «πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ξεκλειδώσει αυτή η διαδικασία, η οποία σοβεί εδώ και αρκετούς μήνες».