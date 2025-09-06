Κυρ. Μητσοτάκης προς την αντιπολίτευση για το Εθνικό Απολυτήριο: Να συμμετάσχουν με προτάσεις στον διάλογο

Ως πεδίο διακομματικής συναίνεσης έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη μεταρρύθμιση για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, μιλώντας στην 89η ΔΕΘ.

Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν προτάσεις στον Εθνικό Διάλογο που εγκαινιάζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Με διάθεση συνεννόησης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε», χαρακτηρίζοντας «πολιτικό καθήκον» την πρωτοβουλία διαλόγου.

Επικαλέστηκε μάλιστα τη φράση του Παύλου Μπακογιάννη, «αν γκρεμίζονται οι γέφυρες, τότε κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω».

Ως «μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», χαρακτήρισε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Γυμνασίου, με στόχο την αποσύνδεση της εκπαίδευσης από την έντονη πίεση των εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τους βασικούς άξονες του σχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή για τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από το σχολικό έτος 2029–2030, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής.

Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030. Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις με φόντο το 2030:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων.

Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Η Υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

«Προτιμώ να ακούω τη φωνή ασθενών και ιατρών παρά την ντουντούκα των εργατοπατέρων».

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν στους καταναλωτές, αν αυτό δεν συμβεί δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε».