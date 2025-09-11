Κυρ. Μητσοτάκης προς ΗΠΑ: Η Ελλάδα στοχεύει στην περαιτέρω ενεργειακή συνεργασία

Έμφαση στις στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ έδωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Nταγκ Μπέργκαμ.

Η επίσκεψη του κ. Μπέργκαμ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στον απόηχο της έλευσης της Chevron στον ελληνικό διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων. Η παρουσία ενός ενεργειακού κολοσσού στα εγχώρια κοιτάσματα, που έχει ήδη στο ενεργητικό του κορυφαία έργα φυσικού αερίου όπως το Λεβιάθαν στο Ισραήλ και το Zohr στην Αίγυπτο, προσδίδει στη χώρα νέα ώθηση στα σχέδια για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, τόσο οικονομική όσο και πρωτίστως γεωπολιτική.

Σε on camera δηλώσεις, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε «είναι ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση των χωρών μας αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία»

«Θεωρώ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μία ημέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου, εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή και αυτό μας καθιστά πολύ ισχυρό "παίκτη" στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο λαών μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Nταγκ Μπέργκαμ είπε πως «είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που υπάρχουν αναφερόμενος στο ρόλο της Ελλάδας στο «διάδρομο Βορρά – Νότου, τη μακρά ιστορία της χώρας στη ναυτιλία και τις ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια για την ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και στον ενεργειακό τομέα όπου η κυβέρνηση Τραμπ μεταξύ των στόχων θέτει την ενεργειακή επάρκεια, πώληση ενέργειας σε φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

Σημειώνεται πως ο κ. Μπέργκαμ θα επισκεφθεί τη Ρεβυθούσα, που αποτελεί προορισμό των φορτίων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αντιστοιχεί στο 81% των συνολικών εισαγωγών.