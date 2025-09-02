Κυρ. Μητσοτάκης: Παρών στην εκδήλωση για την παραλαβή πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει, στις 18:00, στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

«Με το "ΑΙΓΙΣ 2" ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού Σώματος με στόχο τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας. Μιλάμε για δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης που θα μπορούν να επιχειρούν και στη Μεσόγειο.

Επιπλέον μικρά καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονος εξοπλισμός - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Επίσης, προχωράμε με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου, όπως το War Room της Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας