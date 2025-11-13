Κυρ. Μητσοτάκης για τα τρία νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας

«Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας»είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του:

«Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία της Πυροσβεστικής. Είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής αναβάθμισης των μέσων πυρόσβεσης, μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και είναι φιλόδοξο πρόγραμμα που συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Μια επένδυση που είναι απαραίτητη, καθώς όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή δυσκολεύει, τόσο πρέπει να αναβαθμίζουμε και εμείς τα μέσα μας.

Τόνισε ότι πρόκειται για μία συμβολική στιγμή καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναερίων μέσων Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που όπως είπε σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κι από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, όπως είπε, συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Επεσήμανε ότι είναι και μία επένδυση απολύτως απαραίτητη αν λάβουμε υπόψιν τις κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που έχουμε και θέτουμε στη διάθεση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να επιτελέσουν τη δική τους αποστολή.

Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών που παρελήφθησαν σήμερα, λέγοντας ότι συνιστούν όχι απλά μια ποιοτική αλλαγή αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων που είχαμε στη διάθεσή μας.

Τόνισε επίσης ότι το κόστος πτήσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα που είχαμε μέχρι σήμερα καθώς και ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. «Αυτό σημαίνει ότι αν κριθεί πως τα μέσα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές όπως η επιτήρηση των συνόρων αυτό θα γίνει, κάτι που πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα αεροπλάνα που παραλαμβάνονται σήμερα είναι το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν και σύγχρονα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης (τα δύο πρώτα θα παραληφθούν το καλοκαίρι του 2026) και το πλέον εμβληματικό έργο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, επτά συνολικά καινούργιων Canadair 515. Τόνισε ότι το πρώτο νέο Canadair 515 το οποίο θα κατασκευαστεί -με τον κωδικό GreeceOne-, θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028 με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ που αλλάζει τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ευχαριστίες εξέφρασε και προς το Υπερταμείο και μίλησε για θεσμική κατάρτιση για την ελληνική Δημοκρατία το ότι «μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ένα επίτευγμα και μια παρακαταθήκη για διαγωνισμούς που θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια».

«Να είναι καλοτάξιδα τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι κ. Αρχηγέ καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξάλλου αποδείξαμε ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό εννοούμε αυτά τα οποία λέμε με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί τους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Κεφαλογιάννης: Η Πολιτική Προστασία αποκτά τα δικά της αεροσκάφη – Ένα βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας για τη χώρα

Ως «ιστορική ημέρα για την Πολιτική Προστασία της πατρίδας μας» χαρακτήρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης την παραλαβή των νέων αεροσκαφών που εντάσσονται στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία – όπως τόνισε – αποκτώνται για πρώτη φορά ως ιδιόκτητα μέσα και όχι με μίσθωση, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί «ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη επιτρέπουν στο Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει χωρίς εξαρτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα.

«Αυτή η ικανότητα θα μεταφραστεί σε πιο αποτελεσματική πρόληψη, μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση. Θα βλέπουμε τα φαινόμενα πριν εξελιχθούν σε κρίσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το έργο είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας πολλών ανθρώπων και φορέων.«Είναι μια σκυταλοδρομία ευθύνης, όπου κάθε κρίκος του μηχανισμού προσθέτει κάτι παραπάνω, παραδίδοντας μια χώρα πιο έτοιμη, πιο οργανωμένη, πιο ανθεκτική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα νέα αεροσκάφη, όπως εξήγησε, θα αξιοποιούνται σε πολλαπλές αποστολές, όχι μόνο στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά και στην παρακολούθηση φυσικών φαινομένων, στην έρευνα και διάσωση, στην εκτίμηση ζημιών και στον συντονισμό επιχειρήσεων.

«Δεν προσθέτουν απλώς εξοπλισμό, αλλά φέρνουν πιο κοντά θεσμούς, υπηρεσίες και ανθρώπους που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό — την ασφάλεια της πατρίδας μας», σημείωσε.

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μετασχηματίζουν τον μηχανισμό σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και τεχνολογικά ώριμο οργανισμό. Διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου που βλέπει τις κρίσεις όχι ως αναπόφευκτα γεγονότα, αλλά ως προκλήσεις που μπορούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε και να περιορίσουμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός επισήμανε: «Ένα κράτος που μαθαίνει, εξελίσσεται και προστατεύει πριν χρειαστεί να απολογηθεί. Ένα κράτος που δεν μετρά την αξία του στις δηλώσεις μετά από μια κρίση, αλλά στις πράξεις που την απέτρεψαν».

Πυροσβεστική: Αυτά είναι τα τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη που παραλαμβάνει

Τρία νέα αεροσκάφη παραδίδονται σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ώστε να τεθούν στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για Diamond 62 MPP τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.

​Με την προμήθεια των 3 καινούριων αεροσκαφών DIAMOND 62 MPP, η Ελλαδα αναβαθμίζει ουσιωδώς τις δυνατότητές της στους τομείς πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθετικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση - NextGenerationEU.