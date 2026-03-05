Κυρ. Μητσοτάκης: Οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο (vid)

Στη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τη δωρεά αυτή οι γιατροί θα λαμβάνουν επιπλέον €1.500 τον μήνα καθαρά και ο πρωθυπουργός επισημαίνει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ότι με αυτό το πολύ σημαντικό κίνητρο οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν κοντά τους γιατρό όλο τον χρόνο.