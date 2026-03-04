Kυρ. Μητσοτάκης: Ο τριπλός άξονας της παρέμβασης στη Βουλή

Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή, αλλά και εστιασμένο στην Κύπρο και τις προεκτάσεις της απόφασης για την αμυντική στήριξη στη Λευκωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την ολομέλεια της Βουλής για τα τεκταινόμενα και την ελληνική στάση εν μέσω ενός εν εξελίξει πολέμου.

Ο κ. Μητσοτάκης κινήθηκε σε ένα τριπλό άξονα, πρώτον, έδωσε το στίγμα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», ξεκαθαρίζοντας για μια ακόμη φορά ότι «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες», δεύτερον, απευθύνθηκε στις πολιτικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι «τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά» και τονίζοντας την ανάγκη «να επικρατήσει η ενότητα έναντι των συνθημάτων που διχάζουν» και τρίτον, «έδειξε» στα δεξιά του κόμματός του, μιλώντας και πάλι για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και επικρίνοντας την επιφυλακτική τους στάση απέναντι στις αποφάσεις που αφορούν στην Κύπρο.

Κάνοντας λόγο για δραματικά και πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης, μιλώντας για απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, αλλά και για διαρκή μεταβολή του χάρτη των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως τίτλο των εξελίξεων ότι «η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα», θέτοντας το πλαίσιο της ελληνικής θέσης.

«Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι την θέση αυτή διατύπωσε η Ελλάδα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατά τον πρωθυπουργό, «η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού, ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος, ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μια διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα, ενημέρωσε για το σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά στην προστασία και επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων πολιτών στις χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει και ένα ειδικό σχέδιο, μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας».

Το βάρος σε στρατηγικό και στρατιωτικό επίπεδο πέφτει, όπως έγινε σαφές, στην Κύπρο, «βραχίονα» του Ελληνισμού, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενημερώνοντας για την επικοινωνία του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την αποστολή της φρεγάτας «Κίμων», της φρεγάτας «Ψαρά» και τεσσάρων F-16 Viper.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού» τόνισε ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για μια αποστολή αμυντική και ειρηνική. «Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου» σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή «καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των Ενόπλων Δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», τονίζοντας ότι Γαλλία και Βρετανία ακολούθησαν συνδράμοντας με τη σειρά τους την Κύπρο.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ένα στίγμα και για το εσωτερικό της χώρας, σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας. «Ασφαλώς και η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη και το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη» είπε, βάζοντας πλέον στους προβληματισμούς της κυβέρνησης και το προσφυγικό.

«Με βάση τον ίδιο σχεδιασμό, σενάρια εξετάζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις, δυστυχώς, τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή, μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση» υπογράμμισε, ωστόσο φαίνεται ότι η εκτίμηση στην κυβέρνηση αυτή την ώρα είναι ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα άμεσα. «Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ορατό. Είναι αναγκαίο, όμως, η πατρίδα μας να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανή εξέλιξη σε όλα τα πεδία. Και αυτό ακριβώς κάνει, με τρόπο συνεπή, μεθοδικό αλλά και αθόρυβο, όποτε αυτό χρειάζεται» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός προϊδέασε για τις επιπτώσεις στο οικονομικό πεδίο, τονίζοντας ότι αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, δίνοντας το στίγμα ότι «τα αρμόδια Υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους» και μιλώντας για υπό εξέταση προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία. «Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες» τόνισε, σημειώνοντας όμως ότι «άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία», προειδοποιώντας ότι «αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων».

Στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για «αχαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων», πρόταξε την ανάγκη της εσωτερικής σταθερότητας, λέγοντας ότι «γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου» και απευθύνθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης καλώντας τα να αντιληφθούν, όπως είπε, «ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν, επιτέλους, μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά».

Επικρίνοντας τις πολιτικές δυνάμεις για «αντιπολιτευτική εσωστρέφεια», τις κάλεσε σε «συναίνεση που ενώνει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν», επαναφέροντας μάλιστα τα μηνύματα προς τους «επαγγελματίες ανησυχούντες», όπως επανέλαβε τον χαρακτηρισμό, «πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το Διεθνές Δίκαιο, και ας αντιληφθούν, επιτέλους, ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια».

«Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί “κρεμάλες” δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή» σημείωσε, επισημαίνοντας τις επικοινωνίες του με όλους τους ηγέτες χωρών της περιοχής, μεταφέροντας το μήνυμα για ανάγκη αποκλιμάκωσης και επαναφοράς στον δρόμο της διπλωματίας. Ο κ. Μητσοτάκης επέστησε την προσοχή και στις εξελίξεις στο Λίβανο, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής κυβέρνησης ότι «είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολάχ, εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης συσχέτισε και τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και τη δημιουργία τριεδικής περιφέρειας. «Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς με τον ελληνισμό απανταχού της γης» τόνισε, σημειώνοντας ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση επεκτείνει «την εμβέλεια της Δημοκρατίας» και υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους.